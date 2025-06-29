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Kültür Sanat

Türkiye, Irak'a ait 6 çivi yazılı tableti yarın törenle iade edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 6 çivi yazılı kil tableti Iraklı yetkililere teslim edecek.

AA29 Haziran 2025 Pazar 15:09 - Güncelleme:
Türkiye, Irak'a ait 6 çivi yazılı tableti yarın törenle iade edecek
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'nin katılımıyla yarın Cumhuriyet Müzesi'nde teslim töreni düzenlenecek.

Gönüllü bir koleksiyoner tarafından iade edilen ve İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarının bilimsel incelemeleriyle Irak'a ait olduğu belirlenen eserler, 3. Ur, Eski Akkad ve Eski Babil dönemlerine (M.Ö. 24-18. yüzyıllar) ait olup, ekonomik, idari ve dini içerikler barındırıyor.

6 ÇİVİ YAZILI TABLET

Tabletlerden birinin, M.Ö. 22-21. yüzyıllara tarihlenen 3. Ur dönemine ait olduğu ve Sümer alfabesiyle yazıldığı belirlendi. Tabletin, çoğunlukla rahip isimlerinden oluşan bir liste içerdiği ve yazım tarzı ile kullanılan terimlerin Umma gibi Güney Irak merkezlerine işaret ettiği tespit edildi.

Bir diğer tablette ise M.Ö. 24-23. yüzyıllara tarihlenen Eski Akad dönemine ait bir yazı sistemiyle koyun ve keçi türleri sıralanıyor, bu hayvanlar için yapılan ödemeler kayıt altına alınıyor. Söz konusu metin, iktisadi bir belge örneği olarak değerlendiriliyor.

KÜLTÜR VARLIĞI SAYISI 97'YE ULAŞACAK

Gündelik işlemler için düzenlenmiş bir diğer tablet ise 3. Ur dönemi kralı Ibbi-Sin'in hüküm sürdüğü yıllara (M.Ö. 21. yüzyıl) tarihlendiriliyor. Yazı biçimi ve içerik, dönemin tipik idari belgeleriyle benzerlik gösteriyor.

Bu eserlerle, Türkiye'nin bugüne kadar Irak'a iade ettiği kültür varlığı sayısı 97'ye ulaşacak.

Eserlerin analiz ve tarihsel sınıflandırması Prof. Dr. Selim Ferruh Adalı tarafından gerçekleştirildi.

  • kültür varlıkları koruma
  • kaçakçılıkla mücadele
  • Irak kil tableti

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