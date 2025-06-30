Gönüllü bir koleksiyoner tarafından yetkililere teslim edilen ve uzmanların incelemeleri sonucu Irak'a ait olduğu belirlenen 6 kil tablet, Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle Iraklı yetkililere teslim edildi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdul Ridha Hassan Al-Lachmawi da katıldı. Teslim edilen yeni eserlerle birlikte Türkiye'nin bugüne kadar Irak'a iade ettiği tarihi eser sayısı 97'ye yükseldi.

"TÜRKİYE KENDİ KÜLTÜREL MİRASINA GÖSTERDİĞİ ÖZENİ DİĞER MİLLETLERİN DEĞERLERİNE KARŞI DA AYNI DUYARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki sorumluluklarına karşı önemli bir adım atmak için toplandıklarını söyleyerek, "Türkiye kendi kültürel mirasına gösterdiği özeni diğer milletlerin tarihi ve kültürel değerlerine karşı da aynı duyarlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayışla bilimsel verilerle Irak kökenli olduğu tespit edilen 6 adet çivi yazılı kil tabletin ait olduğu topraklara, yani Irak'a iadesi için buradayız" dedi

Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Iraklı makamlarla temasa geçtiklerini belirten Yazgı, "Iraklı yetkililer sürece büyük bir hassasiyette yaklaşmış, kendi uzmanlarının görüşleriyle sürece katkı sağlamıştır. Bugün iadesi gerçekleşen tabletler, eski Akat 3. Ur ve eski Bahari dönemlerine aittir. İçerikleri, yazı stilleri ve kullanılan terminoloji, Güney Irak'taki merkezlerle doğrudan ilişkilidir. Bu tabletler gündelik işlemlerden rahip listelerine ve değerli eşya kayıtlarına kadar pek çok bilgi sunan bilimsel ve kültürel açıdan eşsiz belgelerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin UNESCO'nun 1970 ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1483 ve 2099 sayılı kararlarıyla tam uyum içerisinde hareket ettiğini aktaran Yazgı, bu kararların özellikle savaş ve yasa dışı yollarla kültürel varlıkların kaçınılmasına karşı alınacak önlemleri net bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. Yazgı, kültürel varlıkları koruma mücadelesinin yalnızca ulusal mevzuatlarla olmayacağını vurgulayarak, bunun uluslararası toplumun ortak iradesi ve iş birliğiyle mümkün olabileceğini söyledi.

"2010 yılında 4 eser, 2019'da 81 eser, 2022'de 6 eser ve bugün 2025 yılında 6 adet tabletle birlikte Türkiye'nin Irak'a iade ettiği toplam kültür varlığı sayısı 97'ye ulaşmıştır. Bu eserin bir vatandaşımız tarafından tamamen gönüllü bir teslimiyetle gerçekleştirmesi önemli. Kültür mirasımıza sahip çıkma bilincinde vatandaşlarımızın bu hassasiyeti bizim için çok önemli. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz."