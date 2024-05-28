Türkiye Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa'da... Şefler yöresel lezzetleri tanıttı

Şanlıurfa'da 9 gün sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festival 'Lezzet Durakları' olarak belirlenen noktalardan biri olan lokantada şefler tarafından Şanlıurfa'ya özgü kebaplar tanıtıldı. Hazırlanan ciğer, kıyma, Birecik patlıcanı, domates ve biberler şişlere geçirildikten sonra özenle pişirildi. Hazırlanan kebapların tadına bakan şefler, herkesi Şanlıurfa'ya davet etti.

Yemek Şefi Hasan Durmaz, herkesi Şanlıurfa'nın lezzetlerini tatmaya davet ederek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne geldik. Bizler şefler olarak burada ağırlandık, bizler burada mekanları gezdik, halkla bir araya geldik. Festival çerçevesinde burada sizler için muhteşem lezzetler yaptık. Şanlıurfa'mıza has ciğer kebabı, Şanlıurfa kebabı, Şanlıurfa domatesli kebap, Şanlıurfa patlıcanlı kebaplarıyla Şanlıurfa Kültür Festivali'ne destek veriyoruz. Şanlıurfa'daki ustalarımızla, şeflerimizle hep birlikte yaptık. Mekanlarımıza gittik, hijyenik ortamlarını gördük, gerçekten kebaplarıyla, esnaflıklarıyla Türkiye'nin en kıymetli şefleriyle birlikte burada gerçek lezzetleri ortaya koyduk. Bizim Şanlıurfa'mıza, gastronomi şehrimize muhteşem lezzetler kattık. Türkiye Kültür Yolu Festivali için sizler de Şanlıurfa'mızı ziyaret edebilirsiniz. Şanlıurfa'mızın lezzetlerini mutlaka gelip görmelisiniz. Şanlıurfa bu konuda, gerçekten gastronomi alanında, kebap konusunda, ciğer konusunda, Urfa kıyması konusunda, domatesli kebap konusunda, yöresel lezzetleriyle gerçekten harikalar oluşturuyor. Sizleri de Şanlıurfa'ya bekliyoruz" dedi.

Lezzet duraklarından biri olarak seçildikleri için çok mutlu olduklarını belirten Şef Mustafa Paf ise "Kültür Yolu Festivali için biz de lezzet duraklarından biri olarak seçildik. Kültür Bakanlığımız sağ olsunlar, bu konuda bize destek verdiler. Emekleri olan herkese tek tek teşekkürlerimiz sunuyoruz ve hepsinden Allah razı olsun. Urfa'mız için çok güzel bir katkı oldu. 500'ün üzerinde yemeklerimiz var ve hepsi de demiyoruz Urfa'nındır, bunlar Anadolu'nundur. Kim daha güzel yemek yaparsa yemek onundur" şeklinde konuştu.

Şeflerin yapmış olduğu kebapların tadına bakan Halil Aslantaş, "Urfa Birecik'ten geliyorum. Urfa Kültür Festivaline geldim. Burada yemek yedik, yemekleri zaten Urfa'nın büyük bir yemek zenginliği var. Buradaki ustalarıma, şeflerime çok teşekkür ediyorum, döktürmüşler resmen harika, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.