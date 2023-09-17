Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde 30 bine yakın sanatçının katılımıyla 4 binin üzerinde etkinlik

Mumcu, CSO Ada Ankara Kovan Bistronomy'de, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi.

11 ilde planlanan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin, Nevşehir, Erzurum, Trabzon ve Çanakkale'de tamamlandığını hatırlatan Mumcu, festivalin etkileşiminin her yıl katlanarak arttığını belirtti.

Mumcu, 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayan festival serisinin, 100 günün sonunda 12 Kasım'da son bulacağını aktardı.

Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali'nin bugün son bulacağını, bu festivale 6 günde 350 bin kişinin katıldığını kaydeden Mumcu, "Festivallerde sanatseverler çevre illerden etkinliklere katılım gösteriyor. Festivallerimiz coşkulu geçiyor. Kültürümüzün pek çok unsurunu ön plana çıkarıyoruz. Gastronomiden, el sanatlarına, baleden dijital sanatlara her yaştan insanın ilgisini çekecek sanatları seyirciyle paylaşıyoruz." dedi.

1 Ekim'e kadar sürecek Başkent Kültür Yolu Festivali ile 24 Eylül'e kadar sürecek Gaziantep GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin dün başladığını dile getiren Mumcu, her festivalde gastronominin unsurlarını da sunacaklarını söyledi.

"TURİZMDE KAZANILAN PARA, SANAT VE KÜLTÜR İÇİN HARCANIYOR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, turizmin sanatı ve kültürü beslediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Projesi'nin uluslararası olması için çalışıyoruz. Her sene çok sayıda yabancı sanatçıya ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanında festivalin yurt dışında tanıtılması için çalışmalarımız sürüyor. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız festival kapsamında yurt dışından editörler, gazeteciler, kanaat önderleri ve sosyal medya fenomenlerini de getirerek yurt dışında şehirlerimizin de tanıtımını yapıyor. Turizmde kazanılan para, sanat ve kültür için harcanıyor. Vatandaşımızı böylece sanatla buluşturuyoruz. Kültür Yolu Festivali, en uzun süren ve en kapsamlı festival. Belki Guinness için ilerleyen günlerde başvurumuz olur."

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE ÜCRETSİZ KONSERLER OLACAK

Batuhan Mumcu, festivallerde bu yıl çok sayıda ücretsiz konser olduğunu, bu kapsamda, Başkent Millet Bahçesi'nde, Alişan, Bengü, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Resul Dindar, Göksel, Ferhat Göçer, Fatma Turgut, Merve Özbey, İkilem, Oğuzhan Koç'un sahne alacağını bildirdi.

Dün şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO ile dünyaca ünlü Türk çellist Jamal Aliyev'in gala konseri verdiğini belirten Mumcu, Başkent Kültür Yolu kapsamında 50'den fazla noktada 700'ü aşkın etkinliğin Başkentlilerle buluşacağını dile getirdi.

Mumcu, çocuk etkinlikleri ve geleneksel sanatların da yer alacağı festivalde, Türkiye-Kore Dostluk Caz Konseri, Carmen, Kuğu Gölü, Tosca Operası, Damdaki Kemancı müzikali ve Devlet Tiyatrolarının seçkin oyunlarının perde yapacağını aktardı.

"2028 YILINA KADAR 35 ŞEHRE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uluslararası ve ulusal alanda önemli dijital sanat eserlerini festivalde bir araya getirdiklerini anlatan Mumcu, Türkiye'nin dijital sanatlarda oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

"Artık festivallerin takvimini bir yıl önce açıklayacağız. Her yıl 5 şehrimizi Türkiye Kültür Yolları Festivali takvimine ekleyeceğiz. 2028 yılına kadar her sene 5 şehir daha ekleyerek festivali ülke genelinde 35 şehre çıkarmayı hedefliyoruz." diyen Mumcu, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un festival programını titizlikle takip ettiğini ve önem verdiğini söyledi.

Mumcu, esnaf ve konaklama sektörünün daha iyi faydalanması için festivali şehirlerde bundan sonra her yıl aynı tarihlerde düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

Batuhan Mumcu, "Bu yılki festivallerde, 30 bine yakın sanatçımızın katılımıyla 4 binin üzerinde etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu etkinlikler için 11 ilimizde 500'den fazla kültür sanat mekanı belirledik." dedi.

Mumcu, sohbetin ardından basın mensupları ile CSO Ada Ankara'daki "Artırılmış Gerçeklik" Tekstil, Dokuma ve Enstalasyon Çağdaş Sanat Sergisi ile fotoğrafçı Gülcan Acar'ın fotoğraf sergisini gezdi.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 30 EYLÜL'DE

Festival kapsamında, Konya Mistik Müzik Festivali 23-30 Eylül'de, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Eylül-15 Ekim'de, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 14-22 Ekim'de, İzmir Efes Kültür Yolu Festivali 28 Ekim-5 Kasım'da, Antalya Kültür Yolu Festivali ise 4-12 Kasım'da yapılacak.