AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:53

Libya'nın Sirte'de DAEŞ'e karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan ortak yapımın imza töreni Libya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.

Törende, Libya Başkonsolosu Fethi Ali Şerif, Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti Başkanı Muhammed E. Muhammed El Beyyudi, M Yapım sahibi Murat Yontan, Libyalı yönetmen Muhammed Balam ve yönetmen Kartal Çidamlı yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan M Yapım sahibi Yontan, yapımla iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkısı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Libya hükümetinin de desteklediği, çok seçkin oyuncuların yer aldığı güzel bir yapım olacak. Senaryo çalışmaları yakın zamanda bitmek üzere, hemen ardından çekim çalışmalarına başlayacağız. Libyalı usta yönetmen Muhammed Balam yapımın genel yönetmenliğini üstleniyor. Biz de ekibimizle sürece katkıda bulunmaya çalışacağız. Burada Libya halkı ve bölge ülkelerinin göstermiş olduğu destansı mücadeleyi canlandırmak esas amacımız. Bu vesileyle inşallah teröre karşı da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti Başkanı El Beyyudi de Libya'da El Bunyan El Marsus milli mücadelesinde gösterilmiş olan kahramanlıkları ölümsüzleştirmek için böyle bir çalışmayı yürüttüklerini anlatarak, "Ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak uğrunda gösterilmiş olan fedakarlıkların emsal olduğunu ve bu mücadeleyi dünyaya tanıtmak düşüncesi ile böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Halkımızın beklentilerini karşılayan bir çalışma olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Libya Başkonsolosu Şerif ise "Libya ile kardeş Türkiye arasında ortaklaşa yapılacak bu dizi ve film, büyük bir yapım olacak. Bu dizi ve film ile bir nevi kahraman Libya savaşçılarının mücadelesini ve şehit düşen kardeşlerimizin anılarını dünyaya yansıtmış olacağız. Böyle bir yapımı gerçekleştirenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çekimleri Libya ve Türkiye'de gerçekleştirilecek olan projenin, 30 bölüm televizyon dizisi, 3 saatlik sinema filmi ve bir belgesel filmi olarak izleyiciyle buluşturulması planlanıyor.