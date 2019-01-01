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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleri belli oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen 2018 yılındaki 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödülleri sahipleri belli oldu. TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

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Türkiye Yazarlar Birliğinin 2018 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimler şöyle:

Hikayede "Düşünsene Hızır Bendim" kitabıyla Elif Genç,

Şiirde "Bir Japon Nasıl Ölür?" kitabıyla Ali Ayçil

Romanda "Yakarım Gül Satanlar Bahçesini" kitabıyla Mahmut Coşkun

Denemede "Şairin Aynası" kitabıyla Mustafa Uçurum

Fikirde "Modern Düşüncenin Bunalımı ve Doğu" eseriyle Cengiz Anık

Araştırmada "Bir Vatandan Bir Vatana" kitabıyla Ömer Özcan

İncelemede "Sürgün, İntihal ve İntihar" kitabıyla Selçuk Karakılıç

Edebi tenkitte "Çağdaş Türk Şiirinde Modernizmin Araştırmaları" kitabıyla Mustafa Kurt,

Dilde "Kelime Dağarcığımızdan Etimoloji Araştırmaları" kitabıyla Osman Fikri Sertkaya

Hatırada "Adını Sonra Koyarız" kitabıyla Necdet Subaşı

Tercümede "T.S Eliot Bütün Şiirleri (1909-1962) kitabıyla Samet Köse

Biyografide "Şerif Muhiddin Targan" kitabıyla Bilen Işıktaş

Çocuk yayınlarında "Bilim Çocuk"

Basın röportaj alanında Tuba Kalkıç (Sabah Gazetesi)

Basın alanında TRT World Cemal Kaşıkçı olayı haberleri

Dergi yayıncılığında "Mahalle Mektebi"

Halk kültüründe "Hazret-i Pir Şaban-ı Veli" kitabıyla Mustafa Tatçı

Elektronik yayıncılıkta "fikritakip.com"

Türk müziğinde "Aşk ve Teselli (Susmanın Müzikal Poetiği)" ile Selçuk Küpçük

Şehir kitaplarında "Sinop Tarihi" ile İsmail Efe

Televizyon belgeselde Namibya Belgeseli (TRT belgeseli)

Sinemada "Bırakma Beni" ile Aida Begiç,

Televizyon kültür programında Diyanet TV'deki "Yazar Kafa"

Radyo programında "Türkü Muhabbeti" (TRT1 Ankara) Salih Turhan-Abuzer Akbıyık

Kamu yayıncılığında Amasya Belediyesi Yayınları

Yayıncılık özel ödülü "Cümle Yayınları".

Üstün sanat ödülünde Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel

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