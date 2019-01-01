Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleri belli oldu Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen 2018 yılındaki 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödülleri sahipleri belli oldu. TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.