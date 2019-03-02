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Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında restorasyon çalışmaları sürüyor

Türkiye’de UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasları listesine giren ilk eser olan yaklaşık 800 yıllık Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında restorasyon çalışmaları sürüyor.

  • İHA
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Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Divriği Kaymakamı Mehmet Öztabak ve Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, restorasyon çalışmaları süren Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi, uzmanlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada restorasyon çalışmaları ile ilgili herhangi bir ödenek sıkıntısı olmadığını belirtip çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle eserin iç kısımları ziyaretlere kapalı tutulurken, tarih ve kültürseverler binanın dışında oluşturulan seyir terasından eseri seyredebiliyor. 
 
YAKLAŞIK 800 YIL
 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bölgenin Mengücekoğulları’nın yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırıldı. İslam kültüründeki en değerli eserlerden bir tanesi olarak gösterilen eser 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldı. Eser, Türkiye’nin bu listeye giren ilk mimari yapısı oldu. 
 
Ahlatlı mimar Hürremşah tarafından 1228 yılında inşa edilen Divriği Ulu Cami, plan tipi ve süsleme özellikleri bakımından dünyada benzeri olmayan bir eserdir. Darüşşifa Taç Kapısı, Cami Kuzey Taç Kapısı, Cami Batı Taç Kapısı ve Şah Mahfili Taç Kapısının her biri birbirinden farklı 10 bin’e yakın işlemeyi üzerinde barındırır. 

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