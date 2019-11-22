'Türkiye’den gelen ödül benim için onurdur'

İki yıl önce Bosna Hersekli şair Cemalettin Latic ve geçen yıl Mısırlı yazar Prof. Dr. Muhammed Harb’e verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, bu sene, Pakistanlı çok yönlü sanat insanı, şair Emced İslam Emced’e layık görüldü.

İslâm Emced, Pakistan’da gelişen modern Urdu edebiyatının en önemli şairlerinden biri. Genç şairlerin örnek aldığı bir isim. Aynı zamanda, gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de ülkesinin en tanınmış simaları arasında yer alıyor.

ŞAİR VE SENARİST

Çocukluğu, Lahor’un en önemli bilim adamı, sanatçı, şair ve edebiyatçılarının yaşadığı Fleming Caddesi’nde bir evde geçen İslam Emced, bu canlı ve zengin kültürel ortamdan ilhamla yazı hayatına başladı. Daha ilk okul çağından itibaren hikayeler yazmaya başlayan İslam Emced’in ilerleyen yıllarda kaleme aldığı şiirleri, dönemin önemli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Şiirleri ve gazete yazılarıyla ünü daha da artan Emced İslâm, Pakistan’ın edebi çevrelerinin vazgeçilmez ve aranan siması hâline geldi. Emced İslam ile Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’nün yanı sıra, Türkiye hakkındaki düşüncelerini konuştuk.

Necip Fazıl Uluslar arası Kültür Sanat Ödülü’ne layık bulundunuz. Neler söylersiniz?