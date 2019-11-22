'Türkiye’den gelen ödül benim için onurdur'
Böylesine prestijli bir ödüle layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Hele ki ödülün, tüm Pakistan’ın kalbinde özel bir yeri olan Türkiye’den gelmesi ayrıca gurur verici.
- BEDİR ACAR
İki yıl önce Bosna Hersekli şair Cemalettin Latic ve geçen yıl Mısırlı yazar Prof. Dr. Muhammed Harb’e verilen Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, bu sene, Pakistanlı çok yönlü sanat insanı, şair Emced İslam Emced’e layık görüldü.
İslâm Emced, Pakistan’da gelişen modern Urdu edebiyatının en önemli şairlerinden biri. Genç şairlerin örnek aldığı bir isim. Aynı zamanda, gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de ülkesinin en tanınmış simaları arasında yer alıyor.
ŞAİR VE SENARİST
Çocukluğu, Lahor’un en önemli bilim adamı, sanatçı, şair ve edebiyatçılarının yaşadığı Fleming Caddesi’nde bir evde geçen İslam Emced, bu canlı ve zengin kültürel ortamdan ilhamla yazı hayatına başladı. Daha ilk okul çağından itibaren hikayeler yazmaya başlayan İslam Emced’in ilerleyen yıllarda kaleme aldığı şiirleri, dönemin önemli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Şiirleri ve gazete yazılarıyla ünü daha da artan Emced İslâm, Pakistan’ın edebi çevrelerinin vazgeçilmez ve aranan siması hâline geldi. Emced İslam ile Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’nün yanı sıra, Türkiye hakkındaki düşüncelerini konuştuk.
Necip Fazıl Uluslar arası Kültür Sanat Ödülü’ne layık bulundunuz. Neler söylersiniz?
Böylesine prestijli bir ödüle layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Hele ki ödülün, tüm Pakistan’ın kalbinde özel bir yeri olan Türkiye gibi bir ülkeden gelmiş olması, benim için daha bir anlam kazanıyor.
Türk edebiyatından okuduğunuz isimler var mı?
Elbette… Necip Fazıl’ı İngilizce çeviriler üzerinden okudum. Aynı şekilde Nazım Hikmet’i de… İstanbul Üniversitesi’nde Urdu dili ve edebiyatı bölümünden Dr. Halil Togar tarafından Urduca’ya çevrilen başka Türk şairlerin eserlerini de okudum. Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç, Orhan Veli ve Fazıl Hüsnü Dağlarca Türk edebiyatından okuduğum şairler.
Türkiye ile Pakistan ilişkileri hakkında neler söylersiniz?
Bizim tarihsel ve kültürel bağlarımız var. İslam dünyası 10 asır boyunca Türkiye’ye hep yakın oldu. Siyasi ilişkilerin de ötesinde, Pakistan ve Türkiye halkları her durumda, daima ve kalben birbirinin yanında yer aldı.
Türkiye’nin politik ve kültürel profili hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türk kültür ve sanatı, edebiyatı hatta mutfağı geçmişte İslam dünyası üzerinde etkin olagelmiştir. İslam dünyası ile ilişkilerde Türkiye’nin elbette bir ağırlığı vardır.
Türkiye İslam dünyasının merkez üssü
Emced İslam: Türkiye İslam dünyasının merkez üslerinden biri haline geldi. Aynı şekilde barış, refah ve onur söylemleriyle, adalet ve insan hakları merkezli duruşuyla övgüye değer bir ülke. Mücadelesini destekliyoruz. Türkiye’nin bu pozisyonu Pakistan halkının ve aydınlarının datam desteğini aldı.
Ortak ideallerimize gençleri dahil edelim
Kültürel ilişkilerin bundan sonraki süreçte daha da geliştirilebilmesi için neler yapılabilir?
Bizler kültürel ilişkilerimizi turizm ve sanat üzerinden rahatlıkla geliştirebiliriz. Ve tabi edebiyat… İki kardeş ülke olarak Pakistan ve Türkiye, hem güncel, hem de klasik eserlerimizin karşılıklı çevirilerine önem vermeliyiz. Ortak pek çok yönümüz var fakat yeni nesiller bunun tam olarak farkında değiller. Ortak ideallerimize gençlerimizi de dahil etmek için projeler üretmeliyiz. Teknoloji ve kültürel alışveriş programlarımızı daha da artırarak bunu yapabiliriz sanırım.
PORTRE
Emced İslam Emced, 4 Ağustos 1944’te o dönemde İngiltere’nin yönetimi altındaki Pakistan’ın kültür ve sanat merkezi Lahor’da doğdu. İlkokul yıllarından itibaren hikayeler yazmaya başlayan İslam Emced daha sonraları şiire yöneldi. Şiirleri ülkesinin önemli edebiyat dergilerinde yayınlandı. Aynı zamanda gazete yazıları ve senaryolar kaleme aldı. Pakistan Hükümeti tarafından Devlet Nişanı ve “En İyi Sanatçı” ödülleri ile onurlandırılan Emced İslâm’a Pakistan’da ve yurt dışında önemli ödüller takdim edildi. Emced İslâm’ın aralarında “Berzah” (1974), “Bâriş ki Âvâz” (1997) ve “Nezdîk” (2009)’in de bulunduğu 16 şiir kitabı bulunmaktadır. Şiirleri İngilizce, İtalyanca ve Almanca gibi Batı dilleri yanında Arapça, Farsça ve Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
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