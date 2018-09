İspanyol sanatçı Krull: Türkiye'nin özel bir ülke olduğunu düşünüyorum Popüler dizi La Casa De Papel'de seslendirdiği 'My Life Is Going On' şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan Cecilia Krull, 'Türkiye ile ilgili çok şey biliyorum ve gerçekten özel bir ülke olduğunu düşünüyorum. İki denizin ortasında bir ülke burası. Bence çok önemli ve güçlü bir ülke olmasının en önemli nedenlerinden biri bu.' dedi.