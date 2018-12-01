Türk-Japon dostluğu New York’ta

Konserde, 1985’te İran’ın başkenti Tahran’da mahsur kalan Japonların THY uçağı ile kurtarılması ve Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesi anlatıldı. Orkestra Şefi ve konserin bestecisi Seiji Mukaiyama “Amacım bir kişi bile fazladan olsa mümkün olduğunca çok insana Türk-Japon dostluğunu ve bu barışı anlatabilmekti. Ertuğrul Faciası’ndan yüz yıl kadar sonra Türkler yapılan iyiliği unutmadıklarını gösterdiler. Kendi hayatlarını, başkaları için hiçe sayan bu insanların hikayelerini bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim” diye konuştu. Orkestranın kurucusu Devlet Sanatçısı ve Türk orkestra şefi Gürer Aykal ise “Özellikle dünyada barışın olmasını isteyen insanların çoğunlukta olduğu bu zamanda, bu konserlerin birçok yerde yapılması birinci ödevimiz olmalıdır” dedi.