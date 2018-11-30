'Üç Silahşör' İstanbul'da ilk kez sahnelenecek

Alexandre Dumas'nın unutulmaz eserinden uyarlanan balenin prömiyeri, 1 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Senaryo ve koreografisini, V. Murat balesindeki koreografileriyle, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bale-Dans Koreografı" ve "Yılın Bale-Dans Yapımı" ödülünü alan Armağan Davran ile hazırlayan Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada eserin ilk kez 2010'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde prömiyer yaptığını belirterek, "Bence İstanbul'a çok yakışacak, çok keyifli, heyecanlı bir eser. Hiç bale izlememiş kişiler için de izlenebilecek ideal bir eser olarak nitelendirebilirim." diye konuştu.

Ersoy, Giuseppe Verdi'nin bestelediği tüm operaların arasından müzikleri seçtiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Orkestra şefimiz Bujor Hoinic ile düzenlemelerini yaparak yepyeni bir bale müziği haline getirdik. Aslında dinlediğiniz eserler, Verdi'nin operalarından bölümler. Fakat biz koreografiden önce müzik koreografisi gerçekleştirdik. Hoinic ile tüm bu eserleri taradık. Armağan Bey, yaklaşık 12-13 büyük opera arasından seçti. Bu müziklerden 3 Silahşör librettosuna uygun olanların seçilmesi 2-3 ayımızı aldı. Daha sonra da Hoinic, akışımıza ve senaryomuza göre yeniden düzenledi ve arasına kendi bestelerini koydu. Yani önce eserin müziğini oluşturduk."

"Eğlenceli ve yeni bir senaryo oluşturduk"

Üç Silahşör'ün bir dönemi anlattığına işaret eden Ersoy, "Eski Fransa. 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' mottosuyla çıkan, D'Artagnan'ın maceraları. Biz eğlenceli ve yeni bir senaryo oluşturduk Armağan Bey ile. Eskrim kılıç sahnelerinin yanı sıra Lord Buckingham ile kraliçenin gizli yasak aşkı gibi çeşitli temaları romandan alarak yeni bir hikayeyle seyircinin karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Volkan Ersoy, sanatseverlerin baleye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Biletlerimiz bir saat içinde tükeniyor. Bence balede temsil sayılarının artırılması gerekiyor. Talep arttıkça arz da artacaktır. İDOB'da bu eserin seyirciyle buluşmasını çok önemsiyoruz biz. Çünkü İstanbul bir marka ve başka bir anlam taşıyor. Bu eser de ilk göz ağrımız olduğu için, İstanbul'da sahneleyecek olmamız hem Armağan Bey'i hem de beni çok mutlu ediyor. " açıklamasında bulundu.

Eserin dekorunda revizeye gidildiğinin altını çizen Ersoy, dekorun İsmail Dede, kostümlerin Nursun Ünlü, ışık tasarımının ise Fuat Gök tarafından hazırlandığını aktardı.

Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan'ın maceralarını anlatıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010'da Türkiye prömiyerini yapan eser, 16. yüzyılda Fransa'da geçiyor.

Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan "Üç Silahşör", Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını ele alıyor.

Eserin kadrosunda yer alan Erhan Güzel, Batur Büklü ve Olcay Tunçeli, Alican Güçoğlu, Can Bezirganoğlu, Oliver Spence, Nuri Arkan, Deniz Özaydın, Çağatay Özmen, Büşra Ay, Berfu Elmas, Özde Eren, Melike Koper, Julia Hartmann, Gizem Atik Tuncay, Zeynep Güçoğlu ve Ömer Erenler dönüşümlü olarak temsillerde rol alacak.

Üç Silahşör, 4, 6, 8, 18, 20 ve 22 Aralık ile 2 ve 4 Nisan 2019'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 28 Mart'ta ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.