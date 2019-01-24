14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,263
  • 5,9623
  • 216.667
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Uğur Mumcu için senfonik beste

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında 30’un üzerinde konserle müzikseverlerin karşısında olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu yılın programında, dünya prömiyeri yapılacak eserlerin yanı sıra Ankara’da ilk kez seslendirilecek eserler yer alacak.      

Öte yandan, 26 yıl önce, evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu anısına da 3 Mayıs’ta konser düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen, bu konserde iki eserin dünya prömiyerinin yapılacağını söyledi. Uğur Mumcu anısına tanınmış besteci Turgay Erdener tarafından eser yazıldığını bildiren Gökmen, ‘Değişik, güzel bir eser olacak. Hasan Uçarsu tarafından yazılmış ‘Sakıncalı Piyade’ isimli eserin de dünya prömiyerini yapacağız bu konserimizde” dedi.

CSO Şefi ve Genel Müzik Direktörü Rengim Gökmen, bu yıl ayrıca, milli bayramlar için de özel konserler vereceklerini söyledi.

BAYRAMLARA ÖZEL

CSO Şefi ve Genel Müzik Direktörü Gökmen, bu sezon da milli bayramlar için özel konserler düzenleyeceklerini belirtti. Şef Burak Tüzün yönetimindeki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri’nde, Can Atilla’nın “Gelibolu 57. Alay Senfonisi”nin Ankara’da ilk kez seslendirileceğini bildiren Gökmen, 14 ve 15 Mart’taki konserin ilgiyle karşılanmasını beklediklerini kaydetti.      

Gökmen, 17 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çalışmalar hazırladıklarını da kaydetti. 

TCG Sakarya S-354 karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

ABD'den yeni Venezuela hamlesi

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'
 

POPÜLER HABERLER

Adana Mutabakatı´nda ne var?

Adana Mutabakatı´nda ne var?

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Ev yapımı ölüm makineleri

Ev yapımı ölüm makineleri

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA