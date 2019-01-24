Uğur Mumcu için senfonik beste

Bu yılın programında, dünya prömiyeri yapılacak eserlerin yanı sıra Ankara’da ilk kez seslendirilecek eserler yer alacak.

Öte yandan, 26 yıl önce, evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu anısına da 3 Mayıs’ta konser düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen, bu konserde iki eserin dünya prömiyerinin yapılacağını söyledi. Uğur Mumcu anısına tanınmış besteci Turgay Erdener tarafından eser yazıldığını bildiren Gökmen, ‘Değişik, güzel bir eser olacak. Hasan Uçarsu tarafından yazılmış ‘Sakıncalı Piyade’ isimli eserin de dünya prömiyerini yapacağız bu konserimizde” dedi.

CSO Şefi ve Genel Müzik Direktörü Rengim Gökmen, bu yıl ayrıca, milli bayramlar için de özel konserler vereceklerini söyledi.

BAYRAMLARA ÖZEL

CSO Şefi ve Genel Müzik Direktörü Gökmen, bu sezon da milli bayramlar için özel konserler düzenleyeceklerini belirtti. Şef Burak Tüzün yönetimindeki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri’nde, Can Atilla’nın “Gelibolu 57. Alay Senfonisi”nin Ankara’da ilk kez seslendirileceğini bildiren Gökmen, 14 ve 15 Mart’taki konserin ilgiyle karşılanmasını beklediklerini kaydetti.

Gökmen, 17 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çalışmalar hazırladıklarını da kaydetti.