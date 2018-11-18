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Uludağ festivallerle canlanacak 

Kayak ve eğlencenin merkezi olan Uludağ, bu kış gerçekleşecek festivallerle adından söz ettirecek.

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Uludağ’da sezon boyunca Snow Weekend, Uludağ Music Festival, Whitefest ve Corporate Weekend festivalleri düzenlenecek. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak yapılan Snow Weekend, 14-16 Aralık’ta, Türkiye’nin dağda gerçekleştirilecek ilk ve tek elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival ise 13-17 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. 3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat tarihlerinde 15’incisi gerçekleşecek olan Whitefest ise Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayacak. 

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