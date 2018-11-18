Uludağ festivallerle canlanacak 

Uludağ’da sezon boyunca Snow Weekend, Uludağ Music Festival, Whitefest ve Corporate Weekend festivalleri düzenlenecek. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak yapılan Snow Weekend, 14-16 Aralık’ta, Türkiye’nin dağda gerçekleştirilecek ilk ve tek elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival ise 13-17 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. 3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat tarihlerinde 15’incisi gerçekleşecek olan Whitefest ise Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayacak.