Uludağ festivallerle canlanacak
Kayak ve eğlencenin merkezi olan Uludağ, bu kış gerçekleşecek festivallerle adından söz ettirecek.
Uludağ’da sezon boyunca Snow Weekend, Uludağ Music Festival, Whitefest ve Corporate Weekend festivalleri düzenlenecek. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak yapılan Snow Weekend, 14-16 Aralık’ta, Türkiye’nin dağda gerçekleştirilecek ilk ve tek elektronik müzik festivali Uludağ Music Festival ise 13-17 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. 3-7 Şubat, 7-10 Şubat ve 10-14 Şubat tarihlerinde 15’incisi gerçekleşecek olan Whitefest ise Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerini ağırlayacak.
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