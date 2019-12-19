Ümmiye Teyze yeni filme hazırlanıyor

19.12.2019 01:02 - Güncelleme: 19.12.2019 01:02

Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ümmiye Koçak (62), Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo ile kamera karşısına geçerek şöhretin zirvesine otururken, daha önce çektiği Yün Bebek filminin ikincisi için çalışmalara başladı. Üç çocuk annesi Koçak, Toros Dağları’nda yaşayan Yörük kadınların hikayesini ve kadının kadına şiddetini konu alan ‘Yün Bebek’ filminin ikincisi için çalıştıklarını belirterek “Geçmişimizi, özümüzü unuttuk. Çocuklarımızı yarış atına çevirdik. İkinci filmde Elif öğretmen olup köyüne dönüyor. O yüzden gençlerimize Elif’le rol model olma ihtiyacı hissettim ve bu filmi çekmeye karar verdim. Bir vatandaş olarak vazifem olduğunu düşündüm” diye konuştu.