Ünlü tenor Andrea Bocelli: Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim

İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe A.Ş. organizasyonuyla 8 Haziran 2024'te İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Albüm satışlarıyla başarılara imza atan Bocelli, Feriye'de gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştireceği "30. Yıl Konseri"ne ilişkin soruları yanıtladı.

Bocelli, stadyumda konser vermenin başka bir heyecanı olduğunu belirterek, "Seyirci sayısı yükselir ve yüksek seyirciye hitap etmek ayrı bir keyiftir. Müziğin bazı bilinmezlikleri var. Tabi statlarda akustiği tam anlamında değerlendirmek kolay olmuyor." dedi.

Sesinin güzelliğinin Allah vergisi olduğunu ama onu korumak ve geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Bocelli, şunları kaydetti:

"Sesim ve müziğimle formda olmak için gereken ne varsa yapıyorum. İstanbul'da olmak çok güzel. Bunu kısa bir süre konuşarak anlatamam. Burası kısaca anlatılabilecek bir yer değil. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim içimde bir enerji var ve bunu seyircimde de hissediyorum. İnsanların karşısına çıktığımda kendi kendime soruyorum. 30 sene geçti ve bazen hayret ediyorum. Siz de ülkenizde kültürel farklılıklar olmasına rağmen bunu sanatla ve müzikle birleştirebiliyorsunuz."

Bocelli, müziğin birleştirici bir gücü olduğunu ve yeni diyaloglar açtığını vurgulayarak, "Müzik insan ruhuna hitap eder ve ruhunu etkiler. Dünya çapındaki güncel şartların iyileşmesini için sesimi feda edebilirim. Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim. Çünkü savaşlar çok aptalca ve savaşları insanlığın hatası olarak görüyorum. Biz tanrının tekliğine inanıyoruz. Herkes kendince ibadet eder. Dünya üzerinde yaptıklarımız çok acı verici. Kendi dini inançlarımızı yaşarken başka inançlara saygı duymamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "DÜNYAYI SANAT VE MÜZİK KURTARACAK"

Usta sanatçının eşi Veronica Berti Bocelli de Andrea Bocelli Vakfının çalışmalarından bahsederek, yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmak için müziği bir araç olarak kullandıklarını söyledi.

Veronica Berti Bocelli, Andrea Bocelli'nin daima "Dünyayı sanat ve müzik kurtaracak" dediğinin altını çizerek, "Biz de vakfımızla dünya çapında yardım çalışmaları yapıyoruz. Okulların yeniden inşası konusunda faaliyetler gösterdik. Açtığımız okullarda müziğe önem verdik. Özellikle çocuklara yatırım yapıyoruz, çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir." diye konuştu.

İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ise Bocelli'yi küçüklüğünden beri heyecanla dinlediğini ifade ederek, Bocelli'nin İtalya'nın muhteşem yönlerini temsil ettiğini ve konseri sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, Ömer Lakay ve CEO Event Genel Müdürü Yaşar Şeki de konuşma yaptı.

Bugüne kadar 4 Amerikan başkanı, 3 Papa ve Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası açılış törenlerinde performanslar sergileyen Andrea Bocelli'nin konser biletleri satışa çıktı.

- ANDREA BOCELLİ KİMDİR?

Birçok ülkede on binlerce kişinin katıldığı konserleriyle katılım rekorları kıran Andrea Bocelli, sanat hayatında birçok ilke de imza attı.

Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'nin Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı da bulunuyor.

2013 ve 2016'da ABD Başkanı Barack Obama ve dünyanın dört bir yanından birçok devlet başkanının katıldığı saygın Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğine katılan tek sanatçı unvanını taşıyan Bocelli, 11 Aralık 2017'de New York'taki NASDAQ Borsası'na davet edilerek dünya çapındaki borsalarda işlem görmeye başlayan ünlü "çan çalma" ritüelinin başlatıcısı oldu.

60'tan fazla ülkede 2018'de yayınlanan albümü "Si", ABD ve İngiltere listelerinde uzun süre birinci sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Bocelli, İtalya Cumhuriyeti tarafından "İtalya Cumhuriyeti Büyük Şövalyesi" unvanıyla onurlandırıldı ve San Marino İtalya Cumhuriyeti Elçisi unvanını aldı.