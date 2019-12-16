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Üsküdar Belediyesi’nden vefa! Ahmet Haluk Dursun için anma programı

Üsküdar Belediyesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için anma programı düzenliyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki oturumu, Ali Satan yönetirken, etkinlikte Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Hayrullah Cengiz ve Doç. Dr. Osman Zengin konuşmacı olarak yer alacak.
 
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CUMHURBAŞKANLIĞI VEFA ÖDÜLÜ VERİLDİ
 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Haluk Dursun, Kültür Turizm Bakanlığı’nda önemli görevler üstlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde bu yıl “vefa ödülü “merhum A. Haluk Dursun'a verildi.
 
Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
 
Tarih: 16 Aralık 2019
 
Saat: 20.00

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