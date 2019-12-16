Üsküdar Belediyesi’nden vefa! Ahmet Haluk Dursun için anma programı Üsküdar Belediyesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için anma programı düzenliyor.