Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül hayatını kaybetti.

Vefat haberini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.