Usta oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta oyuncunun uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti.
Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii´nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.
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