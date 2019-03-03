Üstad’ın sergisine büyük ilgi
Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Avrasya Kitap Günleri kapsamında açılan “Bir Şiir, Bir Hayat, Çile” başlıklı şiir, özel eşya ve resim sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki serginin Küratörü Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinin üzerine sergi yapma fikriyle yola çıktıklarını, sergide şairin hem hayat hikayesini hem de Çile şiiri ekseninde mütefekkir kişiliğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Sönmezocak, “Necip Fazıl’ın çile şiirinden dizeler bekliyor ziyaretçileri, ona ait eşyalar, kıyafetleri ve Çile şiirinin hikayesini bulacaklar. Onun çileli fikir yolculuğuna interaktif biçimde şahit olacaklar” dedi.
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