Üstad’ın sergisine büyük ilgi 

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki serginin Küratörü Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinin üzerine sergi yapma fikriyle yola çıktıklarını, sergide şairin hem hayat hikayesini hem de Çile şiiri ekseninde mütefekkir kişiliğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Sönmezocak, “Necip Fazıl’ın çile şiirinden dizeler bekliyor ziyaretçileri, ona ait eşyalar, kıyafetleri ve Çile şiirinin hikayesini bulacaklar. Onun çileli fikir yolculuğuna interaktif biçimde şahit olacaklar” dedi.