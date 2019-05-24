Üstat rahmetle anılıyor
Hem bir şair hem de düşünce adamı olarak Türkiye’nin yakın tarihinde kitleleri en çok etkileyen isimlerden biri olan üstat Necip Fazıl Kısakürek vefatının 36. yılında rahmet ve minnetle anılıyor.
Gerek edebiyatçı, gerekse aksiyoner kişiliğiyle nesillere ışık tutan ‘Sultanüşşüara’ (şairlerin sultanı) ünvanlı Kısakürek için yarın Eyüp Mezarlığı’ndaki kabri başında anma toplantısı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen özel programa Türkiye’nin önemli hafızlarının yanı sıra konuşmacılar katılacak. Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı yarın (25 Mayıs Cumartesi) 13.30’ da başlayacak. Anma programına, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra Kısakürek’in sevenleri ve yakınları katılacak.
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