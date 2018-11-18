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Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu 

Uyuşturucuyla mücadele için yazılan ‘Beni Affet Anne’ isimli tiyatro oyunu, her sahnelendiği şehirde izlenme rekorları kırıyor.

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Türkiye genelinde 50 yerleşim biriminde sahnelenen tek perdelik tiyatro oyununu şu ana kadar 25 bin kişi izledi. İzleyicilerin yüzde 80’ini yani 20 binini 13-24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Oyunda uyuşturucu kurbanı Hasan isimli genci oynayan Onur Yenidünya, uyuşturucuya kurban giden tanıdıklarını düşünerek gözyaşları içinde bir haftada yazdığı oyunun sahnelenme süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Ben de iki çocuk babasıyım. Kendi yangınımıza bir kova su dökmek, gençlerin uyuşturucuya başlamamasını sağlamak üzere yola çıktık. Bu oyun, madde bağımlılığı ile önceden mücadele kapsamında dikkat uyandırmayı amaç edinmiş bir senaryoya sahiptir. Oyun, henüz uyuşturucuyla muhatap olmamış insanların bilinçaltına ‘sakın yaklaşma’ mesajı verirken muhatap olmuş olanlar için ise kurtuluşa yönelik çözümler ortaya koymaktadır. Oyunumuz hem bağımlılık öncesi hem bağımlılık sırasında çocuklarımızın yapması gerekenleri anlatırken diğer yandan da anne ve babalara da mesaj verilmektedir.” 

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