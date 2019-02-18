VakıfBank Kültür Yayınları Ankara Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi gördü

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 24 Şubat’a kadar ATO Congresium’da devam edecek 13’üncü Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşuyor. Yepyeni başucu kaynakları, dünya edebiyatının seçkin örnekleri ve kültürel değeri yüksek akademik çalışmalarla kitapseverlerin karşısına çıkan VBKY’nin ATO Congresium asma kattaki D-1 standı Ankaralılardan yoğun ilgi görüyor.

“Ve Benzersiz Kitap” ilkesiyle hareket eden VBKY’nin en çok tercih edilen kitapları arasında “Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları”, Simone Weil’in “Kişi ve Kutsal” kitabı, Melville’in “Veranda Öyküleri”, Balzac’ın “Çalışanın Fizyolojisi” ve Fitzgerald’ın “Caz Çağı Öyküleri” yer alıyor.

Millî sanat yaşamımızı evrensel açıdan zenginleştirmek, kültürel değerlerimizi de yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan VBKY’nin fuar standını ziyaret edenler arasında, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay da bulunuyor.