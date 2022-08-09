Vehip Sinan'ın çizimleriyle Nasreddin Hoca kitabı çıktı

Nasreddin Hoca, muhteşem medeniyetimizin ve zengin irfanımızın tebessüm eden çehresidir. İbretli, hikmetli ve düşündürücü fıkralarıyla yüzyıllardan beri aramızda yaşamakta, zarif fıkralarıyla insanlarımızı eğitmeye, herkese yol göstermeye devam etmektedir. İncelikli nükteleriyle zihinleri aydınlatırken yüzlerde tebessüm çiçekleri açtıran Hoca'mız, ermiş kişiliğiyle de maneviyat dünyamızda köklü bir yer edinmiştir.

Titiz bir inceleme ile seçilen bu fıkraları anlamlı kılan önemli bir husus ise, ömür boyu sanatıyla "Çağımızın Nasreddin Hoca"sı olmaya lâyık olan, karikatürist ve çizer merhum Vehip Sinan'ın Nasreddin Hoca fıkralarını resimlemesidir. Böylece iki büyük mizah üstadı, bu kitapta bir araya gelmiş bulunuyor. Tebessüme çokça ihtiyaç duyulan günümüzde "Mizahımızın Bilge Dehası", hayatımıza renk ve değer katacaktır.

Adı: Nasreddin Hoca –Vehip Sinan'ın çizgileriyle

Yazanlar: Sefa Saygılı - Mehmet Nuri Yardım

Yayın yılı: Mayıs 2022

Sayfası: 196

İç kâğıt: İthal kitap kâğıdı

Cilt: Karton kapak

Boyut: 13,5 x 21 santim

ISBN 978-605-9555-54-8

Dili: Türkçe

Fiyatı: 40,00 TL

Mizah dizisi: 12