Yalvaç Ural: Bütün dünyada edebiyatı küçülten tek bir neden var

Son dönemde bir magazin figürünün kitap hazırlığında olduğunu açıklaması, bir başka ismin alıntılarla dolu bir kitap çıkarması ve yazarlık vasfı olmadığı hâlde yazar sıfatıyla kitap çıkaran kişi sayısı “Türk Edebiyatı nereye gidiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye’nin yayıncılık dünyasında yaşanan entelektüel çöküşün doğurduğu “Türk Edebiyatı nereye gidiyor?” sorusunu masaya yatıran TM Dijital Haber Merkezi’nin ilk konuğu, çocuk yazınının üretken kalemi Yalvaç Ural oldu.

“KENDİLERİNE ÇIKAR YOL OLARAK SANATI SEÇİYORLAR”

Son dönemde bir magazin figürü kitap hazırlığında olduğunu söyledi. Bir başka isimse alıntılarla dolu bir kitap çıkardı. Günümüz edebiyat ve yayıncılık dünyasında bunların örnekleri çok. Bir yazar olarak yayıncılık dünyasını nasıl değerlendirirsiniz?

Bu konunun birkaç boyutu var. Bir toplumda varoluş eksikliğindeki pek çok insan, kendilerine çıkar yol olarak sanatı seçiyorlar. Gerekli bilgi donanıma sahip olmadan, dilini geliştirmeden, yazı yeteneği olmadan sözcük darlığındaki kısırlığıyla ve kafalarında bir dünya görüşünü geliştirmeden insan karakterleri oluşturup ya da başkalarının yazdıklarından esinlenerek hatta intihalde bile bulundukları ürünlerle dışarı çıkıp yazar oluyorlar. Biz buna kimlik arayışı ve varoluş eksikliği diyoruz. İnsanlar varoluş kavgasında var olmayı değil popüler olmayı yeğliyorlar. Esas hedefledikleri şey, yazarlık değildir. Popülerliğin altına yazarlığı yerleştirmek ya da popülerliğin önüne yazarlığı koyup öyle açığa çıkmayı istiyorlar.

“BÜTÜN DÜNYADA EDEBİYATI KÜÇÜLTEN TEK BİR NEDEN VAR”

Türkiye’de hiçbir zaman psikolojik bozuklukların ve kimlik arayışların bu kadar çok olduğu bir dönem görmemiştim. Bu duruma toplumsal geçiş dönemi olarak bakıyorum. Dünyada olan bir rüzgârın etkisiyle kimlik arayışı içine giren insan toplulukları var. Bu pek çok yere yansıyor. Televizyonda spiker olmaya, yazar olmaya, ressam olmaya ve hatta bunların hepsini birden gerçekleştirdiğini söyleyen insanlar var. “Ben neyim ve ben kimim?” sorusuna en kolay cevabı uydurmacılıkla veriyoruz. Bana göre bütün dünyada edebiyatı küçülten tek bir neden var. Bu da algı operasyoncularının, sanatın gücünü, işlevini ve sanatın insan üzerindeki etkisini kırmaya çalışmasıdır. Dünyaya Andy Warhol’un postmodernizm anlayışıyla bakıyorlar. Çünkü Andy Warhol, herkes 15 dakikalığına meşhur olabilir diyor. Şimdi herkes diyor ki bir gün için şair, bir ay için yazar, bir seneliğine herhangi bir şey olabilirim.

“BİREYİN TOPLUMDAN KAÇMASININ ALTINDA EVRENSEL RÜZGÂR YATIYOR”

Hayatımızın her alanı derme çatma halinde… Okumamız, yaptığımız ve ürettiğimiz işler toplumsal bir yapıyı ortaya koyuyor. Bu sosyolojik bakıştan sonra söyleyeceğim şey şudur: Bütün kötülüklerin ve yetmezliklerin altında şöyle bir şey var. Güdülenmek; bazı kültürlerin rüzgârlarıyla toplumun biçimlendirilmesi, evrensellik tadında yerel kültür ve kimlikten uzaklaştırıp dillerinin değiştirilmesidir. Başka dillere özen gösterilmesi, başka bir ülkenin bireyi olma eylemi gibi toplumdan pek çok insanın kaçışının altında bu evrensel rüzgâr yatıyor. Birçok bireyin toplumdan kaçmasının nedeninin altında bu evrensel rüzgâr yatıyor.

“BU İŞ NALBURLUK DEĞİLDİR, YAYINCININ BİR ÇİZGİSİ OLMALIDIR”

Yayıncılık dünyası sizce nereye evriliyor? Kalite yerini neye bırakıyor?

Eskiden yaşamımızda edebiyat vardı. Edebiyatın hayatımızda yeri yüzde 70 veya 80’di. Yazım dünyamızda korku, şiddet ve gerilim kitapları yoktu. Bu önemli bir noktadır. Çünkü siz eğer çocuk yaşta korku kitapları okumaya başlarsanız, kitapları korkudan tat almak amacıyla okursunuz. Bu çocukları enerji içeceği gibi bir şeye alıştırmak gibidir. Şiddet, korku ve gerilim öğelerin hâkim olduğu kitaplardan tat alınmaya başlandığında edebiyatın yeri azalır. İnsanların bilimsel, felsefi, sosyoloji ve psikoloji kitaplarını okumaya tahammülleri yok. Onlar bir anda okuyacakları kitaplardan tat almaya başladılar. Bugün yayıncılık dünyasında basmaktan direndiğim ve yurduma almadığım kitaplar, dünya görüşü ne olursa olsun sırf para kazanmak amacıyla basan yayıncılarla dolu. Bunların kötü şeyler satan insanlardan farkı yoktur.

Bugün popülerlik adına en cazip yayıncı bile Amazon’a gidip, bir kitap beğendi diye alıyor. Yayınevlerinin içerisinde çok az seçkinci davranan var. Yayıncıların çoğu kendi kültürümüzle bizleri yaklaştırmıyor. Hiç kimse kendi kültürümüz içindeki yazarların öykülerinden çizgi roman oluşturmuyor. Onları çizgiye döküp gençlere öğretmiyor. Kendi kültünü bilmeyen ama dünya kültüründen haberi olan bir gençlik var. Bu yüzden yayıncının bir çizgisi olması gerekir. Çünkü yayıncılık, nalburluk değildir.

“YAYINCILIK BİR EKİP VE VASIF İŞİDİR”

Peki, bir dönemler altın çağını yaşayan Türk edebiyat ve yayıncılık dünyası şu anda gelecek nesillere ne bırakacak? Ne öngörüyorsunuz?

Bugün değer olan şeylerin süzgeçten elendikten sonra hiçbir değerinin olmadığını göreceğiz. Fakat Kemal Tahir’in “Devlet Ana”sı her zaman bir kurgulanma emeği olarak okunmaya devam edecek. Bir Sait Faik, Sabahattin Ali okunacak. Sabahattin Ali’nin kitapları yılda 350 bin adet satıyor. Telifler kalkınca satışlar da hızlandı ama bu da şöyle bir durumu ortaya çıkaracak. Kimi yayınevi kitabı özenli hazırlayacak, diğeri de başkalarının yaptıklarını kopyalayarak belki bir redaksiyondan bile geçirmeyerek yalan yanlış kitaplar basacak. Türkiye’de 100 Temel Eserlerin içinde olan Robin Hood, 65 farklı yayınevi tarafından basılıyordu. Kendinde o yetiyi görmeyen insanların bu kitapları basması bana çok geri kalmış bir zekâ gibi geliyor. Yayıncılık bir ekip ve vasıf işidir. Neden her yayınevinden Halide Edip, Refik Halid Karay, Yakup Kadri çıkmıyor? Bu eserler, popüler olursa satılmaya başlanıyor. Fakat dünya klasikleri böyle değildir. Shakespeare, Tolstoy, Çehov her dönemde satılıyor. Bunları klasikleştiren edebiyat tadını insanlara geçirmek önemlidir. Bunun için de bizim kitaplarımız, iyi yayıncıların elinden çıkıp çocuklara ulaştırılmalıdır. Fakat bu edebiyat tadının oluşmasını engelleyen algı yöneticileri, şiddet, korku ve aksiyon konularıyla insanları okumaktan uzaklaştırıyor.

Günümüz edebiyatında iyi romancılarımız var ama onları da engelleyen kültür erozyonlarıdır. Yayıncılık dünyasındaki kötü gidişata karşı bir direnç var. Bazı yayıncılar çocuk dergilerine popüler kültür ürünlerini sokmamaya çalışıyor. Çocukların kendi kültüründeki kahramanlara sarılması ve eski tadı sürdürmeye çalışanlar var. Bizim yayıncılığımızın en kötü tarafı “tüket at, oku at”a dönüşmüş olmasıdır. Kitapların saklanma niteliği kalmadı. Her yayıncı, işe çeviri kitapla başlıyor. Çünkü yeni ürünler bulmak ve onu yazdırmak çok zordur. Şu anda bütün yayıncılık portföyünü sadece çeviri yayınlarla götüren bin tane yayıncı vardır.

Yayıncılık dünyasındaki kötü gidişatı düzeltmek için sizin tavsiyeleriniz ne olur?

Okurlara bir merak dürtüsü geliştirecek, yeni okuma alanları oluşturacak ve düşünme dürtülerini harekete geçirmeye yönelik ürünler yakalamamız lazım. Bu ürünlerde de o kadar sağlam ve güzel olmalı ki mizah kültürlerini geliştirmelidir. Yayıncılık bu konularda yapılmalıdır.

“KÖTÜ YAZARLAR, USTA RESSAMLARIN ARKASINA SAKLANARAK KİTAP ÇIKARIYOR”

Çocuk kitaplarındaki illüstrasyonları nasıl buluyorsunuz? Türkiye’nin bir illüstrasyon dili var mı?

Eski kitap koleksiyonum var. Şah zamanında çıkmış kitaplar var. Kumaş, kâğıt, desenler kullanılarak farklı bir çocuk kitabı oluşturulmuş. Sultan koltukta oturuyor, önündeki halı kumaştan yerleştirilmiş. Kitapta farklı bir perspektif ve yanılsama var. Bu kitaplarda hemen eski Pers resim sanatını görürsünüz. Bizde çocuk edebiyatı 1970’li yıllarda zıplamasını yaptı. Çocuk kitaplarındaki illüstrasyonlar ise yavaş yavaş bir özgünlük kazanıyor. Çok güzel çizerlerimiz var ama çok Batı odaklı çizerler de var. Mesela Kore çocuk kitaplarına baktığınızda, Batı ile bir ilgisinin olmadığını ve geleneksel sanatlarını yenilediklerini gözlemlersiniz. Çocuk kitaplarında illüstrasyonlar çok önemlidir. Bizde şöyle bir şey var: Bütün kötü yazarlar, çok usta ressamların arkasında saklanarak kitap yayımlıyor. Anne ve babalar da kitapların resimlerine bakarak alıyor ve içindeki metinlerle ilgilenmiyorlar.