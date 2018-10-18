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Yanık Devrem prömiyer yaptı

Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Yanık Devrem” oyunu ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. 

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Hale Canat Cürgül’ün yazıp Erol Karaduman’ın yönettiği oyun, Seyrantepe Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, yeni oyunlarının seyirciyle ilk kez buluşmasının büyük heyecanını yaşadıklarını söyledi. Cürgül, bugüne kadar “Şehidin Türküsü”, “Bana Mahşeri Anlat”, “Sıradışı Martı” gibi yetişkin oyunlarının yanı sıra “Yürekteki Güç”, “Oyuncakçı Dükkanı” gibi çocuk oyunlarını da sahnelediklerini dile getirdi. Yaklaşık iki saat süren iki perdelik oyunun sonunda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ekip adına Cürgül’e çiçek takdim etti.      

19 Ekim’de Fatih’te sahnelenecek       

Oyunda Birol Cürgül’ün yanı sıra Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman,Mustafa Özakbaş, Cihad Tayyib Durukan, Oktay Ergin ve M. Sefa Güvenir rolalıyor. Dekor tasarımı Hasan Çıtlak tarafından yapılan oyunun kostüm tasarımı Bilal Sadık Suhuf imzası taşıyor. Ses ve ışığı Sabatullah Çelik ile İsmail Hakkı Hafız’a emanet edilen oyun, 19 Ekim’de Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

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