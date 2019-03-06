Yapay zeka tehlikesi çağdaş sanat sergisinde
Sanatçı Yücel Dönmez’in 2030’ların olası yapay zeka haberlerini içeren gazete sayfalarıyla oluşturduğu yeni sergisi açıldı. Sergi, geleceğin ‘yapay tehlike’lerine işaret ediyor.
Yapay zeka ‘tehlikesi’ çağdaş sanat sergisinde… Sanatçı Yücel Dönmez, Piramid Sanat’ta açılan sergiyle, dünya çağdaş sanatına yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Sergide, yapay zekanın gelecekte olması muhtemel tehlikelerine, gazete manşetleri üzerinden dikkat çekiliyor. Gazete sayfalarında “3 Yapay Zeka Robotu Uyuşturucu Satarken Yakalandı”, “Yapay Zeka Robotları Bağımsızlık İstiyor”, “İnsan Beyninden Geçenleri Okuyan Yapay Zeka Geliştirildi”, “Yapay Zeka Meclis Başkanı Kainat Partisi Milletvekilini Azarladı” gibi başlıklarla yapay zeka teknolojisi haberleri yer alıyor.
ROBOTLAR DA SERGİLENİYOR
ABD’li sanatçı Marjan Moghaddam’ın yapay zeka teknolojisi ile yaptığı video eserlerinin de bulunduğu sergide, Genco Gülan’ın robot çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek sergi akademisyen ve sanatçı Müberra Bülbül ile birlikte hazırlandı.
Yapay zekaya ‘terör’ muamelesi
Bugüne kadar birçok ülkede sergilere katılan Yücel Dönmez, yapay zeka teknolojisinin geleceği kıyamete taşıyabilecek bir tehlike ortaya koyabileceğini düşünüyor. Dönmez, son yıllarda yapay zeka ve gen araştırmalarını takip ettiğini belirterek, yapay zeka teknolojisinin aynen terör ve suç olayları gibi kontrol altında tutulması gerektiğini dile getiriyor.
KAPİTALİZM DİNLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR
Yücel Dönmez: Kapitalizm dinlerin önüne geçmeye başladı. Bu yapay zeka ve gen araştırmalarıyla da inancın iyice önüne geçiliyor. Yakın zamanda Amerika’da 7 avukat bir yapay zekayla başa çıkamadı. Yine şoförsüz tırlar var, kaza yapmadan çalışan. İşini kaybeden tır şoförleri ateş püskürüyor. Hastanede robot kan alıyor, laboratuvara yolluyor. Ben bir sanatçı olarak bu konuda insanları uyarıyorum.
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