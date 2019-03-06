Yapay zeka ‘tehlikesi’ çağdaş sanat sergisinde… Sanatçı Yücel Dönmez, Piramid Sanat’ta açılan sergiyle, dünya çağdaş sanatına yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Sergide, yapay zekanın gelecekte olması muhtemel tehlikelerine, gazete manşetleri üzerinden dikkat çekiliyor. Gazete sayfalarında “3 Yapay Zeka Robotu Uyuşturucu Satarken Yakalandı”, “Yapay Zeka Robotları Bağımsızlık İstiyor”, “İnsan Beyninden Geçenleri Okuyan Yapay Zeka Geliştirildi”, “Yapay Zeka Meclis Başkanı Kainat Partisi Milletvekilini Azarladı” gibi başlıklarla yapay zeka teknolojisi haberleri yer alıyor.

ROBOTLAR DA SERGİLENİYOR

ABD’li sanatçı Marjan Moghaddam’ın yapay zeka teknolojisi ile yaptığı video eserlerinin de bulunduğu sergide, Genco Gülan’ın robot çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek sergi akademisyen ve sanatçı Müberra Bülbül ile birlikte hazırlandı.