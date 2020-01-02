Demokrasi ve Özgürlük adası olarak da adlandırılan Yassıada da yapılmakta olan caminin ve çevresindeki peyzaj işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Adada aynı zamanda 125 yataklı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami ve sosyal etkinlik alanları, otel, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası ve müze yapımı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmekte. İskele tamamlanması için dev vinç kazık işlemlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonrası Yassıada, demokrasi ve özgürlük adasına dönüşerek vatandaşların ziyaretine açılacak.