Yayıncılar: Sıfır KDV iyi bir gelişme

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, kitap ve süreli yayınlarından KDV’nin kaldırılacak olmasını önemli bir adım olarak gördüklerini dile getirdi. Bıyıklı ‘’KDV sıfırlaması bizler için büyük bir mutluluk vesilesidir. AK Parti’nin özellikle kültürel alanda yeni müjdeler vereceğine dair ümidimizin arttığını da belirtmek isteriz’’ şeklinde konuştu.

KİTAP FİYATLARI DÜŞECEK

İz Yayınları editörü Hamdi Akyol ise ‘’Anlaşılan o ki KDV kökten ve bütünüyle kaldırılıyor. Bununla ilgili yeni bir düzenleme muhtemelen eli kulağında yapılacaktır. Bunun gerçekleşmesi halinde, genel olarak yüzde 8-15 arası miktarlarda kitap fiyatlarında düşüş gözlemlenecektir’’ değerlendirmesinde bulundu.