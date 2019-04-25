Müzenin koleksiyonları arasında önemli bir yer oluşturan kitap sanatları ve hat eserleri, “Yazıda Ahenk ve Renk” isimli kapsamlı bir yayın çalışmasında bir araya getirilirken, koleksiyondan seçilen sanatlı kitaplar, belgeler ve hüsn-i hatlar, Sadberk Hanım Müzesi’nde sergilenecek. Prof. Dr. Zeren Tanındı, 362 eserden oluşan “Yazıda Âhenk ve Renk” çalışmasını yayına hazırlarken, 200 eseri içeren serginin küratörlüğünü de üstlendi.