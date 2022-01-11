Yemek ararken hazine buldu! ''İstanbul izi var''

Euronews 11 Ocak 2022 Salı 16:32 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:35

Arkeologlar, Asturias bölgesinde Bercio'daki La Cuesta mağarasında yaklaşık 200 madeni para keşfedildiğini duyurdu.

"İstisnai bir keşif" olarak tanımlanan madeni paralar, Nisan 2021'de bulundu ve ayrıntıları Madrid'teki Özerk Üniversitesi tarafından geçen ay yayınlanan Tarih Öncesi ve Arkeoloji Dergisi'nde paylaşıldı.

Euronews'teki habere göre, madeni paralar geçtiğimiz yıl ocak ayında yerel bir kişi tarafından fark edildi. Tarihi eserlerin İspanya'da etkili olan kar fırtınası sırasında yiyecek arayan bir porsuk tarafından çıkarılmış olabileceği kaydedildi.

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MS 3. ve 5. yüzyıllar arasına ait 209 madeni para bulan arkeologlar, "Mağaranın girişinde muhtemelen porsuk tarafından kazılmış kumda madeni para bulduk" dedi.

Bu geç Roma dönemi sikkelerinin çoğunun Roma, Arles, Lyon, Antakya, İstanbul, Selanik ve Londra izleri taşıdığı belirtildi.

Araştırmacılar, madeni paraların, özellikle 5. yüzyılda İber yarımadasının kuzeybatısında yaşayan Cermen halkı olan Süeblerin işgaliyle bağlantılı olarak oraya taşınmış olabileceğini kaydetti.