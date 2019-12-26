Yeni nesil Halk Müzikleri Festivali’ne sahip çıkacak

26.12.2019 02:38 - Güncelleme: 26.12.2019 02:38

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin son konseri Beyoğlu Grand Pera’da yapıldı. Festival için özel hazırlanmış bir seçkiyle müzikseverlerle buluşan Yavuz Bingöl, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Bingöl, “Ağlama Yar”, “Dam Üstüne Çul Serer”, “Bu Gala Daşlı Gala” ve “Atabarı”nın da arasında bulunduğu eserleri seslendirdi. Yavuz Bingöl, konser arasında yaptığı konuşmada, geçen sene başlattıkları festivalin son günü olduğunu anımsatarak “Ülkemizin değişik illerinde türkü festivalleri var tabii ki ama böyle büyük çaplı uluslararası bir festivalimiz yoktu. Geçen sene başlattık inşallah bizden sonraki kuşaklar, nesiller bunun devamını sağlar” dedi.