Yeni sinema yasası kolaylık getiriyor

Ersoy, yeni yasa ile birlikte, sinema sektörüne sanatsal ve estetik katkı sağlayan, uluslararası festivallerde Türk sinemasını temsil eden filmlerin seyirciyle buluşturulmasını kolaylaştıracak ‘’yerli film gösterim desteği’’ geleceğini söyledi. Yeni yasada sinema emekçileri de unutulmadı. Meclisten geçmesi beklenen düzenlemeye göre ihtiyaç sahibi Yeşilçam emekçilerine maddi katkı sağlanması da gündemde.

Öte yandan ihtiyaca göre çeşitli illerde Film Çekim Koordinasyon Komisyonu kurulması da öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak komisyon, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, kamuya ait alanlardaki çekim ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarını belirlemekle görevli olacak.