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Kültür Sanat

Yerin binlerce metre altından çıktı: 21. yüzyılın en önemli keşfi!

Mısır'da bir alanda çalışan arkeologlar, Kleopatra'nın mezarına giden bir tünel bulduklarına inanıyorlar. Keşif dünyanın en eski mühendislik harikalarından kabul ediliyor. Arkeolog Kathleen Martinez, son firavununun kalıntılarını bulmanın '21. yüzyılın en önemli keşfi' olacağını söyledi.

Star Gazetesi8 Kasım 2022 Salı 15:46 - Güncelleme:
Yerin binlerce metre altından çıktı: 21. yüzyılın en önemli keşfi!
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Mısır'daki antik Taposiris Magna Tapınağı'nın altında, uzun süredir kayıp olan Kleopatra mezarına yol açabilecek kaya katmanlarından oyulmuş bir tünel keşfedildi. 'Geometrik bir mucize' olarak olarak nitelendirilen tünelin yaklaşık 1500 metre uzunluğunda ve yerin 13 metre altında bulunduğu aktarılırken 2 bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi. Keşif dünyanın en eski mühendislik harikalarından kabul ediliyor.

TARİHİN EN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN

Bu yeni keşif, antik Mısır döneminin en başarılı mimarı yapılarından biri sayılan Samos Adaları'ndaki Eupalinos Tüneli'ne benzetiliyor.

Daily Mail'in haberine göre San Domingo Üniversitesi'nden arkeolog Kathleen Martinez, yıllardır Kleopatra ve Mark Antony'nin bu tapınağın altında gömülü olduğunu ve bu tünelin mezarlığa çıktığını savunuyor.

Adı 'Osiris'in büyük mezarı' anlamına gelen Taposiris Magna Tapınağı, bir zamanlar ülkenin başkenti olan Mısır'ın İskenderiye kentinin yakınında bulunuyor.

'21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ'

Martinez, kraliçenin orada gömülü olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve eğer gömülüyse Mısır'ın son firavununun kalıntılarını bulmanın '21. yüzyılın en önemli keşfi' olacağını söyledi.

Star Gazetesi

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