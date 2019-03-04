'Yerli ve milli olanın asıl problemi kendi mahallesi'

Fikirde ve sanatta yerli ve milli düşüncenin temsilcilerinden biri olan usta oyuncu Ahmet Yenilmez ‘Sanatın Ustaları Konuşuyor’ programında sevenleriyle bir araya geldi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Yenilmez, ‘Sohbet etmek medeniyetimizin dilidir. Bizim nesil söze, fikre, derde dair ne biliyorsa bu sohbet meclislerinden geçmiştir’ dedi. Günümüzde ise hayatın hızlı yaşandığına dikkat çeken Yenilmez, “Bizim nesil biraz yavaştı, yavaş insan ise demlenirdi. Bugünse hızlı yaşıyor, hızlı tüketiyor ve hızla tükeniyoruz” dedi.

Gençlik yıllarının darbelerle geçtiğini anımsatan Yenilmez, “O dönem hapishanelerde insanlık dışı işkenceler vardı. Sistem, dedef aldığı bir insanı en sakıncalı kişi haline getiriyordu. Dolayısıyla, bu ülke derdi olan sanatçılara konu sıkıntısı çektirmedi” dedi.

AĞIR BEDELLER ÖDENDİ

1980 darbesi sonrası bakmayan, görmeyen bir kuşak oluşturulduğuna dikkat çeken Yenilmez, hem sol hem de muhafazakar sanatçıların ağır bedeller ödediğini belirterek, bugün sanat yapanların, geçmişte mücadele verenlere çok şey borçlu olduğunu dile getirdi. Bugünün problemlerine dair değerlendirmelerde bulunan Yenilmez şöyle devam etti ‘‘Bugün yerli ve millî olanın asıl problemi karşı mahalle değil, kendi mahallemizdir. Sanat, ya devlet ya da kapital himayesinde büyür. Bizim zenginimiz hâlâ ‘müzik albümünü internetten bedava nasıl kopyalarım’ diye düşünüyor, öte yandan incir çekirdeğini doldurmayacak meselelerle uğraşıyor. Bizim tarla hep birileri tarafından sürülüyor da biz mi farkında değiliz bilmiyorum. Kendi mahallemizden olana kıymet vermiyoruz.”

TÜRK’Ü TÜRK YAPAN VİCDANIDIR

Sanatın sanayi devrimi sonrası bir endüstri hâline gelerek, Batı tarafından silah olarak kullanıldığını anlatan Ahmet Yenilmez ‘’Film ve dizilerde ne kadar ahlaksız, düzenbaz bir karakter varsa, birinci şartı sakallı olmasıydı. İkinci şartı ise bakkal olmasıydı. Kız girer bakkala, pis sakallı bir bakkal, ‘Sen ne kadar da serpilmişsin böyle’ der. Niye bakkal? Çünkü mahallenin otokontrol noktasıdır Bakkal. Toplumu nereden vuracaklarını, kimleri güvenilmez ilan edeceklerini biliyorlar” diye konuştu. Türk’ü Türk yapanın vicdanı olduğunu dile getiren Yenilmez, ‘’Osmanlı o kadar vicdanlıydı ki gittiği yere medeniyet götürür ama dilini, dinini dikta etmezdi. Öyle olsaydı bugün Balkanlar, Afrika ve Arap coğrafyası Türkçe konuşuyor olurdu” ifadelerini kullandı.