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Kültür Sanat

Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Ali Güney hayatını kaybetti

Yeşilçam'da kötü adam karakterleri ile nam salan usta oyuncu Ali Güney hayatını kaybetti.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
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Yeşilçam'da "Bin Defa Ölürüm", "Kanun Kanundur" ve "Bir Pazar Günü" filmlerinin yanı sıra "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar" gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney, yaşamını kaybetti.

Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki oyuncunun cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

- ALİ GÜNEY KİMDİR?

Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956'da dünyaya gelen Güney, küçük yaşlarda İzmir'e gitti. 16 yaşında fotoroman senaristliğine başlayan oyuncu, 1973'te sinemaya adım attı. Yeşilçam sinemasında 40'a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu, kötü adam rolleriyle tanındı.

Oyuncu Güney, 1990'lı yıllarda tiyatro oyunlarında rol aldı ve İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kurdu. Çok sayıda usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaşan Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı.

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