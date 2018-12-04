Yıldız Moran ile siyah beyaz yıllar

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 2018’in son sergisinde Türkiye’nin akademik eğitim almış profesyonel ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ı merkeze alıyor. “Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı” isimli sergi, 1995 yılında ölen sanatçının “zamansız” olarak adlandırılan fotoğraflarını buluşturuyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda gerçekleşen sergide Moran’ın ilk defa gün ışığına çıkan fotoğrafları da yer alıyor. Yıldız Moran’ın sergideki 86 siyah beyaz yapıtı, yaşasaydı bugün 86 yaşında olacak sanatçıya bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

MASAL GİBİ

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Yıldız Moran’ın yapıtlarını sergilemenin önemine değinerek, “Fotoğraf tarihimizde unutulmayacak yapıtlara imza atan Yıldız Moran’ın hayatına ve bıraktığı zamansız karelere baktığımızda, kendimizi gerçekten bir masalın içinde düşleyebiliriz. Aktif olarak 12 yıl sürdürdüğü kariyerine neredeyse bir ömürlük eserler sığdıran Moran’ın sergileyeceğimiz yapıtları arasında, izleyiciyle ilk defa buluşan fotoğraflar da yer alıyor” dedi. İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekanında açılan sergi, 12 Mayıs 2019’a kadar izlenebilecek.