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Yıldız Sarayı fotoğraf albümü Tokyo’da

“Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Japonya’sına Bakmak” isimli sergi, Japonya’da sanatseverlerle buluştu.

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Sergi, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü binasında bugün ziyarete açıldı. Sergideki fotoğraflar Japonya’nın önemli bir dönemine tanıklık etmekle birlikte günlük yaşamdan iki ülke arasındaki ilişkilerin trajik bir simgesi olan Ertuğrul Fırkateyni faciasına, İmparatorluk ailesinden Japonya’da yaşanan depremlere, Japonya’nın benzersiz doğasından insan portrelerine kadar uzanan çok zengin bir seçki sunuyor.  Sadece Türkiye için değil dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir miras olan koleksiyonda, 911 albümden oluşan 36 bin 585 kare fotoğraf yer alıyor. 

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