Yok artık filmi konusu ne? Yok artık oyuncularının isimleri

03 Temmuz 2020 Cuma 14:04 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 14:04

İlk kez 25 Eylül 2015 tarihinde vizyona giren Yok Artık televizyon kanallarının yayın akışında yer alıyor. Filmin tanıtımları ardından Yok Artık filminin oyuncuları ve konusuna dair detaylar merak ediliyor. Peki, Yok Artık filminin oyuncuları kimler, Yok artık filmi konusu ne? Yok Artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde…

Bir taksicinin başına gelen ilginç olayları anlatan Yok Artık filminin başrollerini; Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Demet Evgar canlandırıyor.

Yok Artık filminin konusu

Yok Artık filmi konusu ve oyuncuları film severler tarafından araştırma konusu haline geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım, önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil'in olduğu yapım bir taksicinin başından geçen olayları konu alacak. Peki, Yok Artık oyuncuları kimler? Yok artık filmi konusu ve oyuncuları..

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

Yok Artık nerede çekildi?

Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için İstanbul'un Balat ve Kavacık semtleri tercih edildi.