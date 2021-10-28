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Kültür Sanat

Yok olmaya yüz tutan el sanatlarından! Coğrafi işaret aldı

Şanlıurfa'da, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yok olmaya yüz tutan el sanatlarından bez dokumacılığı çulhacılık, Haliliye Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında coğrafi işaret belgesi aldı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:03
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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gazetecilere, yüzyıllardır icra edilen ancak artık unutulmaya yüz tutan çulhacılık mesleğini belediyeye ait Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde kurulan atölyede yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edildiğini ve çulhacılık için coğrafi işaret belgesi alındığını aktaran Canpolat, şöyle konuştu:

"Atölyemizde bir ustamız ile 2 çırağı bulunuyor. Hedefimiz, ustamız aracılığıyla yeni ustalar yetiştirmektir. Evliya Çelebi de bu çulha bezinden Seyahatname'sinde bahsediyor. Çulha bezinden yeni ürünler üreterek, sanayileşmeyle birlikte ekonomi ve istihdam anlamında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu sanatın yüzyıllarca yaşatılması için çalışıyoruz. Belediye olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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