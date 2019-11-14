Yonca’nın kitabını dünya okuyacak

UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden oluşan ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilen kitap ülkemizde okullarda ders kitabı olarak okutulmaya başlamıştı. Yonca Evcimik’e bir müjdeli haber de yurtdışından geldi. Evcimik’in “Var Olmak Haktır” isimli kitabının telif hakları Masalperest Yayınevi tarafından Irak, Lübnan, Cezayir ve Mısır’a satıldı. Kitabın aynı zamanda Fransa, Kanada ve Amerika’da İngilizce olarak yayınlanması bekleniyor. Bu haberi geçtiğimiz gün kitabının imza gününde alan ve duyunca mutluluktan ağladığını belirten Yonca Evcimik “Kitabın ülkemizde ders kitabı olarak okutulması ile çok mutlu olmuştum. Şimdi tüm dünyada diğer çocuklara ulaşacağını bilmek beni ayrıca sevindirdi” dedi.