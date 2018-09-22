Yönetmen Aida Begic: Umarım daha neşeli filmler yapma fırsatı bulurum

Yönetmenliğini yaptığı 'Kar', 'Çocuklar' ve 'Bırakma Beni' filmlerini 'üçleme' olarak tanımlayan Aida Begic, "İlk filmimde Bosna'da ailelerini kaybeden, yurtlarından edilen kadın ve çocukları anlatmıştım. İkinci filmim Saraybosna'daki savaş ve yetimler hakkındaydı. Bu sonuncu film de aynı başlığın bir devamı niteliğinde. Umarım dünya daha güzel bir yer olur ve ben de daha neşeli filmler yapma fırsatı bulurum." dedi.

Begic, Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları ev sahipliğinde, vakfın Zeyrek salonunda yapılan söyleşiye katıldı.

Sinema yazarı Tuba Deniz'in yönettiği söyleşide Begic, 21 Eylül'de vizyona giren "Bırakma Beni" yapımının, önceki iki filmdeki temanın devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini yaptığı "Kar", "Çocuklar" ve "Bırakma Beni" filmlerini üçleme (trilogy) olarak tanımlayan ödüllü yönetmen, "Bu üçlemenin bir parçası olarak bu sonuncu film geldi." dedi.

Kadın ve çocukların, acılara karşı daha hassas olduğunu ve bu nedenle filmlerinin odağında olmaya devam edeceğini ifade eden Begic, şunları kaydetti:

"İlk filmimde Bosna'da ailelerini kaybeden, yurtlarından edilen kadın ve çocukları anlatmıştım. İkinci filmin Saraybosna'daki savaş ve yetimler hakkındaydı. Bu sonuncu film de aynı başlığın bir devamı niteliğinde. Umarım dünya daha güzel bir yer olur ve ben de daha neşeli filmler yapma fırsatı bulurum."

Begic, "Bırakma Beni" filminde çocukların giydiği kıyafetlerin ve renklerinin özel anlamları olduğunu, ruh haliyle renkler arasında bağlantılar bulunduğunu vurgulayarak, "Yaptığım işlerde renklerin dramatürjisine özen göstermeye çalışıyorum. Kıyafet tasarımcım ve görüntü yönetmenimle sıkça bunları konuşuyoruz. Filmdeki bütün renkler, belli bir amaç üzerine özel olarak seçildi." ifadelerini kullandı.

Aida Begic, renklerin kullanılmasına ilişkin daha fazla şey öğrenmek için katılımcıları Saraybosna'da sinema üzerine verdiği derslere katılmaya davet etti.

"Saraybosna kuşatmasında da film yaptık"

Dünyada var olan sorunlar nedeniyle sanattan vazgeçmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Aida Begic, "Dünyada fakir insanlar var diye hiçbir şey yapmayalım mı? Biz Saraybosna kuşatmasında da film yapmıştık. Nasıl ki her koşulda kitap yazmaya, insani yardıma ve mühendislik çalışmalarına devam ediyorsak; aynı şekilde her zaman sanat yapmaya da devam etmemiz lazım." dedi.

Son filmini neden çektiğini soranlara 'Sanatın olmadığı bir dünya düşünebiliyor musun?' sorusunu yönelttiğini ifade eden Begic, "Sanat yapmayı bırakarak dünyayı kurtarmak mümkün olsaydı çoktan bırakmış olurdum. Sanatı bırakmanın bizi insan olmaktan çıkaracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aida Begic'in yazıp yönettiği, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen yetim çocukların hikayesini konu alan "Bırakma Beni" filminin yapımcılığını Beşir Derneği ve Film House üstleniyor.

Filmin başrol oyuncuları Suriyeli İsa Demlakhi, Ahmed Husrom, Motaz Faez Basha, Carole Abboud ve Tuka Na'al'ın kendilerini canlandırdığı filmde, Mehmet Usta, İsmail Hakkı ve Bekir Develi de rol alıyor.