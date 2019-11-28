17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7822
  • 6,3687
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yönetmen Derviş Zaim’in ‘Flaşbellek’inde dram var

“Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen” ile “Gölgeler ve Suretler” gibi yapımlara imza atan Derviş Zaim yeni projesini başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Senaryosunu da yazdığı “Flaşbellek” filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep’te gerçekleştirdi. Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat bulunurken görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor. Oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkati çeken film, konusunu Suriye’de yaşanan olaylardan alıyor. Gaziantep’in yanı sıra Konya’da da çekimleri sürecek “Flaşbellek”, Suriye’de yaşanan sürece insani açıdan yaklaşıyor. Derviş Zaim, “Flaşbellek” filminin Suriye’deki sürece insani açıdan yaklaşan bir yapım olduğunu belirterek bu coğrafyadaki bir dramayı beyazperdeye taşımaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.  

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Müzikle tabuları yıkmıştı! Dünyaca ünlü Türk'ün hayatı belgesel oluyor

Müzikle tabuları yıkmıştı! Dünyaca ünlü Türk'ün hayatı belgesel oluyor
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

Kış hastalıklarının ilacı! 2 ay süresince tüketiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA