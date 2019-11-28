Yönetmen Derviş Zaim’in ‘Flaşbellek’inde dram var

Senaryosunu da yazdığı “Flaşbellek” filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep’te gerçekleştirdi. Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat bulunurken görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor. Oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkati çeken film, konusunu Suriye’de yaşanan olaylardan alıyor. Gaziantep’in yanı sıra Konya’da da çekimleri sürecek “Flaşbellek”, Suriye’de yaşanan sürece insani açıdan yaklaşıyor. Derviş Zaim, “Flaşbellek” filminin Suriye’deki sürece insani açıdan yaklaşan bir yapım olduğunu belirterek bu coğrafyadaki bir dramayı beyazperdeye taşımaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.