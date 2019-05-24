Yönetmen Yavuz Özkan’a veda

Özkan’ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. 1942’de Yozgat’ta doğan Özkan, tiyatro ve sinema alanında çeşitli çalışmalara imza attı. TÜRSAK’ın (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı) kurucuları arasında yer alan Özkan, 1978 ve 1979’da Türkiye işçi sınıfının mücadelesini “Maden” ve “Demiryolu” filmleriyle beyaz perdeye taşıdı. 1980’de Paris’e giden sanatçı,Türkiye’ye 1987’de dönüş yaptı. 44 filme imza atan Yavuz Özkan’ın yapıtları yurt içi ve dışında birçok ödüle değer görüldü.