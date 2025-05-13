Yunan müziğinin megastarı Konstantinos Argiros'un beklenen İstanbul konseri 9 Temmuz'da! ''İple çekiyorum''

Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Konstantinos Argiros'un heyecanla beklenen konseri, 9 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. "First Time in Türkiye!" sloganıyla duyurulan konser, sanatçının Türkiye'de yıllardır beklenen ilk performansı olacak.

Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından Özel Zapyon Rum Okulu'nun 150. Yılı anısına Aegean Airlines, Hilton İstanbul Bosphorus, Jolly, Royal Motors, Invest Greece, Tulpar, Square Group, Keti-Kaan Terzioğlu ve Muhtar Kent'in katkılarıyla düzenlenecek olan konserden elde edilecek gelirin tamamı, okulun eğitim ve kültür projelerine aktarılacak.

Bu önemli konserin detaylarını 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen basın toplantısında anlatan Argiros, "Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı dile getirmek istiyorum. Konseri iple çekiyorum. Müzik tarihe bir nottur ama tarihe notu tek başıma düşmüyorum. Sizlerin katılımı, bu sevginin karşılıklı aktarımı çok önemli. Müziğe olan sevgimin, yazmış olduğum şarkıların, hepimizi beraber bir yolculuğa çıkarmasını diliyorum" dedi.

Geleneksel yapıdaki müziğinin dünyada gördüğü ilgi üzerine konuşan Argiros, "Aileden almış olduğum değerlerin üzerine, Yunan müziği kültürünü ve diğer ülkelerin musiki değerlerini, müzik tarihlerini araştırdım. Bunların arasında Türkiye de var. Çocukluğumdan beri Türk müzisyenlerin sanatını çok yakından takip ediyorum. Müziğimde içimden gelenleri, derin bir saygıyla mümkün olduğunca dile getirmeye çalışırım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ilk kez gelmesinin kendisine neler hissettirdiği sorusunu cevaplayan Argiros, "Çok büyük bir mutluluk ve coşku içinde buraya geldiğimi belirtmek isterim. İlk defa şehrinizde konser veriyor olmak çok gurur verici bir şey. Çok eski Türk arkadaşlarım var. Sağ olsun Türk dinleyicilerim nerde konser verirsem vereyim beni yalnız bırakmaz. Mesela Amerika'daki konserlerime mutlaka Türk dinleyicilerim de gelir. Onları kendi ülkelerinde ziyaret etmeyi gerçekten çok istiyordum. Sanatın ve müziğin birleştirici etkisini burada da pekiştirmek amacıyla vereceğimiz konseri büyük bir heyecan ve mutlulukla bekliyorum. Dün gece geç vakitte geldiğim için İstanbul'u sadece gece saatlerinde görebildim. Büyükannem Ege kıyılarından. Gelir gelmez soluduğum hava bana büyükannemi hatırlattı. Üç günlük kısa ziyaretin sonrasında belki de bütün deneyimlerimi bir şarkıya aktarabilirim çünkü bir müzisyen olarak yaratmanın vermiş olduğu hazzı çok seviyorum" dedi.

Argiros, Türk sanatçılar ile ortak bir proje düşüncesi olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çocukluğumdan beri severek dinlediğim Türk sanatçıların başında Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses geliyor. Onların ezgileriyle epey bir zaman geçirmişliğim var. Yeni dönemde de Edis'i çok beğenerek takip ediyorum. İrem Derici konserlerimde beni ziyaret etti. Hande Erçel ile arkadaşız. Yunanistan'ın "O Ses"i The Voice'a katıldığım için Acun Ilıcalı ile de arkadaşlığım bulunuyor. Dolayısıyla neden olmasın? İleriki süreçte iş birlikleri olabilir."

Bir sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştireceği konser için Sinkron'a teşekkür eden Argiros, "Yurtdışı konserlerimde bulunduğum ülkenin müzik kültürüne saygımdan dolayı mutlaka yerel bir tını ekliyorum. Buradaki konserimizde de tabii ki bir sürprizimiz olacak." diye konuştu.

2025 ve 2026 konser programının oluştuğunu vurgulayan Argiros, "Amerika'da, Avrupa'da ve Yunanistan'ın genelinde, çoklu konserler dışında 27 Ekim'de Avustralya'da Sidney Opera Binası'nda konserim olacak. Sidney'de ilk defa konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Yunan müzik kültürünü herkese tanıtmak için bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum" dedi.

"Oyunculuk yapmayı düşündünüz mü?" sorusunu cevaplayan Argiros, "Çocukken ilk hayalim aktör olmaktı. Sonra müziğe yöneldim. Şu an detaylarını açıklayamasam da ileride evet, bir projemiz olacak. Oyuncu olarak ne kadar başarılı olurum bilmiyorum ama filmin müziklerini mutlaka ben yapacağım" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki müzik trendleri hakkında da açıklama yapan ünlü sanatçı, "Müzik sürekli değişir ve evrilir. Müzikte çıkan her yeni akım mutlaka bir ifade ihtiyacından çıkmıştır. Ben bu yenilikleri takip ediyorum. İleride yapacağım albümlerde güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz" dedi.

Acun Ilıcalı ile olan arkadaşlığına vurgu yapılarak, "Survivor'a katılmayı düşünüyor musunuz?" sorusunun da yöneltildiği toplantıda Argiros, Ilıcalı ile arkadaşlıkları başlarken net bir şekilde Survivor'a gitmeyeceğini söylediğini belirtti. Argiros sözlerine şöyle devam etti: "En azından şimdilik düşünmüyorum. Çok yoğun bir konser temposundayım. Eğer bir gün böyle bir sürece girmek istersem bunu ailemle yaparım."

Eurovision'a katılıp katılmayacağı sorulan Argiros, "Eurovision için birkaç kez katılım daveti aldım. Olur da bir gün katılırsam sadece bu yarışmanın deneyimi için yapacağım" cevabını paylaştı.

Yunan Adaları'ndaki favori tatil tercihleri de sorulan Argiros, "İyon Denizi'nde yer alan memleketim Lefkada Adası'nı ziyaret etmenizi öneriyorum. Ayrıca Ada Şarkıları adıyla önümüzdeki haftalarda bir albüm çıkaracağız. Kendinizi Yunan adalarına tatile gitmiş gibi hissedeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı İstanbul'a gelmişken Türk yemeklerini deneyeceğini ve künefeyi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

İKİ KOMŞU, TEK SAHNE: ARGİROS İSTANBUL'DA!

Yunanistan'da müzik listelerini alt üst eden ve dünyanın birçok yerinde düzenlediği konserlerle geniş hayran kitlelerine ulaşan Konstantinos Argiros'un İstanbul konseri, yalnızca sanatsal bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel bir buluşma niteliği de taşıyor. Biletix, Bubilet ve Biletinial'da satışa sunulan yaklaşık 4 bin kapasiteli konserin biletleri hızla tükeniyor.

SANATÇININ MÜZİKAL YOLCULUĞU

1986 yılında Atina'da dünyaya gelen Konstantinos Argiros, küçük yaşlarda müzikle tanışmış, piyano, gitar ve bouzouki gibi çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenmiştir. Üniversite döneminde müzikoloji ve tıbbi radyoloji alanlarında eğitim alan Argiros, müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek 2008 yılında sahne hayatına adım atmıştır. İlk albümü "Osa Niotho" ile dikkat çeken sanatçı, "Ela Pio Konta", "Ti Na To Kano", "Ksimeromata", "Athina Mou", ve "Pagos" gibi şarkılarıyla Yunanistan'daki radyolarda uzun süre zirvede kalmıştır. 2018 yılında yayınladığı "To Kati Parapano" adlı albümü, dört platin plak ile ödüllendirilmiştir.

ULUSLARARASI BAŞARI VE SAHNE PERFORMANSI

Konstantinos Argiros, kariyeri boyunca Yunanistan'ın yanı sıra Londra, Paris, Düsseldorf, New York, Melbourne, Dubai ve Johannesburg gibi şehirlerde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sanatçı, 2024 yılından itibaren uluslararası müzik sahnesinde daha aktif rol alma hedefi doğrultusunda konser programını genişletmiş ve İstanbul konserini bu sürecin önemli bir durağı olarak belirlemiştir.