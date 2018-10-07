Zulme kafa tutan Necip Fazıl bizim pusulamızdır 

Henüz yolun başında olan, ilk bir-iki-üç eseri yayınlanan genç yazarları teşvik ve takdir maksadıyla verilen Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne bu yıl layık görülen isimlerden biri Yasemin Karahüseyin. Okurlar onu ‘Zan’, ‘Hemzemin’ ve ‘Ademin Kanadı’ adlı romanlarıyla tanıyor. Necip Fazıl Jüri Heyeti, Karahüseyin için ödül gerekçesinde şu cümlelere yer verdi: ‘Yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, hayal ve gerçek çatışmasını, insanın özünü arama çabalarını, ayrılan ve kesişen kaderleri derinlikli biçimde irdelemesiyle Yasemin Karahüseyin Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.’

Karahüseyin ile Necip Fazıl Kısakürek’in genç edebiyatçılar ve bugünkü nesiller üzerine etkisini konuştuk.

Necip Fazıl ismi sizin dünyanızda nasıl bir yere tekabül ediyor?

Kuşağımdakiler gibi ben de Necip Fazıl’ı şiirleriyle tanıdım önce. Daha sonra ise tiyatro ve düşünce eserlerine yöneldim. Bütün bu eserleri hayatı ile değerlendirdiğimde karşımda edebiyat ve eylemi birbirinden ayırmayan büyük bir şairin durduğunu gördüm. Onun sanat anlayışı bireysel tecrübelerden öte, bir tavırdı. Belki de bu yüzden tıpkı dönemindeki gençler gibi biz de ondan güç ve feyiz aldık.

EDEBİYAT MİRASTIR

1950’den bugüne değin onu tanımış, ondan esinlenmiş güçlü şair ve yazarları okuyoruz. Çünkü edebiyat aynı zamanda aktarılan ve devralınan bir mirastır.

Necip Fazıl’ın beni etkileyen bir diğer yanı ise Arvasi Hazretleri’ni tanımasıyla kendi mizacı, duruşundan vazgeçmeyerek geçirdiği değişimdir. Değişimi eserlerine birçok halle yansırken insanı kaçınılmaz bir şekilde sarsar. Bir yandan insanı eleştirirken ve âdemden durduğu noktayı konumlamasını isterken bir yandan ona yeni bir rota sunar. Reis Bey oyunu bu minvalde beni çok etkilemiştir. Onun can alıcı kalemiyle çizdiği merhamet kavramını ve adaleti herkese sorumluluk yükleyen bir olgu olarak ele alışı, benim edebiyat evrenimi de etkilemiştir.

Necip Fazıl’ın çilesi ve davası hakkında neler söylersiniz?

O dönemi yazılı kaynaklardan okuyan bizler için onun davası örneklik teşkil etmiştir. Büyük Doğu’yu çıkardığı zamanlarda yaşadığı maddi sıkıntılar, hakkında açılan davalar neticesinde aldığı hapis cezaları, hapishanede geçirdiği zamanlar, tek parti diktasıyla ezilen halk ve değerlerimiz… Onun bütün bu olumsuzluklara rağmen değişmeyen tavrı, zulme kafa tutması ve üretkenliğinden vazgeçmeyerek verdiği eserler pusula görevi görmüştür. Zor zamanlarımızda tıpkı onun döneminde yaşayanların onun duruşundan aldığı cesareti bizler de aldık.

28 ŞUBAT VE ÜSTAD

28 Şubat sürecinde “Bir gençlik, bir gençlik…” diye başlayan hitabesini okur, kendimizi sorgular, tazelenirdik. Çünkü o, küfrü olduğu kadar Müslümanları da eleştirirdi. Bu yıl şiir ödülüne layık görülen Arif Ay, Necip Fazıl Kısakürek isimli şiirinde “Bütün çilemize rağmen, keyfiyet bakımından bir taksiyi dolduracak sayıya ulaşamadık derdi. Oysa, tek başına bir orduydu.” dizeleriyle anar onu. Bu dizeler kuşkusuz olabildiğince yalın ve canlı anlatır onu.

Rengini sakınmayan Necip Fazıl’ın çıkardığı Ağaç dergisinde edebiyatı merkeze alıp ideolojik kamplaşmaya gitmemesi de üzerinde düşünülmesi gereken bir tercihtir.