Ahmet Kural kimdir Sıla ile barıştı mı? Sıla Gençoğlu kim nereli kaç yaşında? Ahmet Kural kaç yaşında nereli? Ahmet Kural Sıla'dan neden ayrılmıştı? soruların yanıtları magazin gündeminde araştırılan konular arasında. Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural ile Sıla ilişkisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden güzel haber! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla barıştı. Ayrılıkları ile gündemde çok konuşulan iki isim Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu barışmaları ile yine gündem oldu. 9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Sıla’nın, Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile birlikte yemek yemesi Ahmet Kural’ı kıskançlık krizine sokmuştu. Öfkesini kontrol edemeyen Ahmet Kural tartışma anında Sıla’ya tokat attığı öne sürülüyordu. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti. Şiddete ve ihanete tahammül edemeyen Sıla, ilişkisini bitirmişti. Ahmet Kural’ın son pişmanlığı fayda etmezken Sıla, bir daha geri dönüşün olmayacağını da dile getirmişti. Şimdi tekrar bir araya gelen oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla Gençoğlu ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Detaylar star.com.tr'de.



Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla cephesinden güzel haber! Bir dönemin gözde çifti olan ve evlenecekleri beklenirken aniden ayrılan Ahmet Kural ve Sıla barıştı. 9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

İkiliden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Birbirlerini takipten çıkardılar, fotoğrafları sildiler. Daha sonra Ahmet Kural, Sıla'yı yeniden takibe aldı ama şarkıcı bu takibe geri dönmedi. Hatta Ahmet Kural'ı engelledi.



HABER MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ



Çift aylar sonra yan yana görüntülendi. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkiliden konuyla ikili henüz bir açıklama gelmedi.



İşte o fotoğraf:

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?



1980 yılında Denizli dünyaya gelen Sıla Gençoğlu aslen Denizlilidir. 36 yaşında olan Sıla Gençoğlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. İlkokulu yıllarını Denizli'de geçiren Sıla lise eğitimini ananesinin yanında İzmir'de almıştır. Sahne çalışmalarına ilk olarak İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi uzerine çalışmıştır.



Sıla’nın zaman içinde yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer alırken, ilk solo albümü olan “SILA” nın oluşumuna zemin hazırladı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve “Sıla” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “Sıla / Töre” sayesinde tanışmıştır. Sıla’nın hemen ardından ‘Yaban Gülü’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.

AHMET KURAL KİMDİR?



1982 yılında Kütahya‘da doğan Ahmet Kural, aslen Ankaralıdır. Emniyet müdürü babasının görevi nedeniyle birçok şehir gören Ahmet Kural çocukluğunu Kütahya, Nevşehir, Silopi, Karaman, Denizli gibi illerde geçirdi. Lise yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Ahmet Kural, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve ardından Ankara’da Bilkent üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Ünlü oyuncu ayrıca, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi de aldı.



Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil olan Ahmet Kural, tiyatro çalışmaları sürerken "Fikrimin İnce Gülü" ve "Evimin Erkeği" adlı dizilerde yer alarak televizyon sektörüne adım attı. 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır.

Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır. Kardeş Payı” dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan “Düğün Dernek 2: Sünnet” filminin başrollerini yine Murat Cemcir le paylaşmıştır. Ünlü oyuncu son olarak başrollerini Murat Cemcir ile paylaştığı "Ailece Şaşkınız" adlı filme rol almıştır.







FİLM VE DİZİLERİ



2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet



2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi



2014 - Kardeş Payı



2013 – Düğün Dernek



2012 – İşler Güçler



2012 – Behzat Ç.



2011 – Çalgı Çengi



2011 – Üsküdar’a Giderken



2010 – Elde Var Hayat



2010 – Memleket Meselesi



2010 – Mar



2009 – Ramazan Güzeldir



2009 – Bir Bulut Olsam



2009 – Kahramanlar



2008 – Güneşin Oğlu



2008 – Gazi



2007 – Evimin Erkeği



2007 – Fikrimin İnce Gülü



ÖDÜLLERİ



Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Erkek Komedyen Ödülü)