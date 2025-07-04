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Ailecek sette! Karayel çifti Dedektif Reptır için kolları sıvadı

Emre ve Gizem Karayel çifti, TRT Çocuk ekranlarında sevilen “Dedektif Reptır” dizisini sinema filmine taşıyor. Gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı proje, Türkiye'de bir ilki hedefliyor. Hem setteki aile uyumu hem de kuklalı sinemanın büyüsüyle dikkat çeken yapım, çocuklar kadar yetişkinleri de etkilemeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Ailecek sette! Karayel çifti Dedektif Reptır için kolları sıvadı
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Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği Dedektif Reptır'ın sinema filmi için hazırlıklara başladı. Daha önce TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm yayınlanan ve çocukların büyük ilgiyle takip ettiği dizi, şimdi sinema perdesine taşınıyor.

Çekimleri devam eden filmde, gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon teknikleri kullanılıyor. Unreal Engine teknolojisiyle gerçekleştirilen proje, bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Emre Karayel, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Dedektif Reptır, TRT Çocuk ile birlikte yaptığımız bir çocuk dizisiydi. Şimdi sinema filmiyle yola devam ediyoruz. Yaklaşık 50 kuklanın yer aldığı filmimizde, çocuklar kadar büyükleri de etkilemeyi hedefliyoruz. Gülmenin çocuklarımız ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz"

Gizem Karayel ise filmi "bizim bebeğimiz gibi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim için çok özel bir proje. Kuklalarla birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda çok etkileyici bir formatla sinema perdesine taşıyacağız"

Aynı sette çalışmanın zorlukları sorulduğunda çiftin uyumu dikkat çekti. Emre Karayel, "Normalde zordur ama hanım bu konuda elimi çok rahatlattı. Ben sanat ve içerik tarafına odaklanıyorum, o da yapım süreciyle ilgileniyor" derken; Gizem Karayel, "Ben çok karışmamayı tercih ediyorum. Karakter olarak zaten titiz bir insan. Birbirimizin işine karışmayınca her şey yolunda gidiyor" sözleriyle görüşünü paylaştı.

Çiftin oğulları Can da setin en küçük misafiri oldu. Emre Karayel, "Bende çalışacağım diyor. Kuklacılık konusunda da hiç fena değil. Belki ileride o da kuklacı olur" diyerek oğlunun projeye olan ilgisini dile getirdi.

İkinci bebeklerini bekleyen Gizem Karayel, hamilelik sürecini sette geçirdiğini belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti: "O da sette büyüyor. Koşturmacada fark etmedik bile. Ekim'de inşallah doğacak. Erkek olacak. Filmde kucağımızda olacak"

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