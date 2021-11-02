Alec Baldwin olayında yeni gelişme! Korkunç gerçek raporla ortaya çıktı

Hürriyet 2 Kasım 2021 Salı 10:02 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:02

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın ve bu kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümünün yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre, ABD basını tarafından yayınlanan yeni rapor, Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinden birkaç gün önce Rust film setinde yaşananları ortaya çıkardı.

KORKUNÇ GERÇEK GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Los Angeles Times'da yer alan set çalışanlarına dayandırılan rapora göre, söz konusu trajik olay yaşanmadan önce sette 3 kaza meydana geldi. Hatta bu kazalardan bir tanesinde bir çalışan ayağından yaralandı.

İLK DEFA KONUŞTU

Söz konusu rapor Rust çekimlerindeki kaosu bir kez daha gözler önüne sererken hedefteki isim olarak lanse edilen Rust'ın yardımcı yönetmeni David Halls, 21 Ekim'de Santa Fe setinde yaşanan çekimden bu yana ilk açıklamasını yaptı.

Kazaya neden olan silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls bu konuya değinmedi ve 'Umarım bu trajedi endüstriyi değerlerini yeniden değerlendirmeye sevk eder' ifadesini kullandı.

Ancak 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybeden Halls'in polise verdiği itirafları onu davanın en kilit isimlerinden birisi yapıyor.

Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.

Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekibi uyarmak için kullanılan 'Soğuk silah' terimini kullandığını da itiraf eden Halls daha sonra öğren yemeği molası verildiğini belirtiyor.

Söz konusu trajedinin yemek molasından sonra gerçekleştiğini belirten yardımcı yönetmen 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdi.

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Holywood'u sarsan trajedinin kurbanı Halyna Hutchins'in son sözleri ise günler sonra ortaya çıktı. 42 yaşındaki kadın ölümünden kısa süre önce 'Bu iyi değil, bu hiç iyi değil' diyebildi. Hutchins'in son sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu

'O İSİMLER HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK'

Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıkladı.

Ülke basınına konuşan Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust'un diğer yapımcılarını hedef alacağını belirtti ve Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizdi.

Mandell davanın iş güvenliğini baz alacağına kesin gözüyle bakıldığını bu nedenle filmin yapımcılarına karşı açılamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

AVUKATLARI DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde ABD basını çok konuşulacak yeni bilgilere ulaştı. Deadline soruşturmanın merkezindeki isimleri açıkladı.

Söz konusu habere göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.

Deadline bu iki ismin avukat tuttuklarını, Gutierrez'in eski ABD Başsavcısı Jason Bowles tarafından temsil edildiğini, Halls'ın avukatlığını ise eski Bölge Savcısı Lisa Torraco'nun üstlendiğini sayfalarına taşıdı. Bu hamle savcılığın bu iki ismi suçlamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

POLİSTEN BALDWİN'E 'KONUŞMA' EMRİ

Dün konu ile ilgili ilk defa kameralar önüne geçen Alec Baldwin çok konuşulacak bir detayı paylaşmıştı. Dava hakkında sorulara cevap vermeyen Baldwin bunun nedeni olarak polislerin kendisine verdiği 'konuşma' emrini göstermişti.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.