17 Kasım 2021 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:26

Ali Erkazan, bir magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. En Son Babalar Duyar ve Sıdıka dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden Ali Erkazan, aynı dizide rol aldığı Levent Ülgen ile ilgili yaptığı açıklama sonrası araştırılmaya başlandı. Mesleğe Tyatro ile başlayıp, birçok sinema ve dizide rol alan Ali Erkazan kimdir? En Son Babalar Duyar'ın 'Mehmet Usta'sı Ali Erkazan kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

Usta oyuncu Ali Erkazan tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem aynı dizide rol aldığı Levent Ülgen hakkında konuşan Erkazan, bir daha Ülgen ile kesinlikle çalışmayacağını söyledi.

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta oyuncu 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in nankörlük ettiğini söyledi. 'Onu diziye ben aldırdım' diyen Erkazan, şu ifadeleri kullandı:

Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez...

O dönem bizim sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu yöneticiler ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz de devreye girdik, yapımcıyla biraz sıkıntılar yaşadık. Birol Güven bizim alttan kuyumuzu kazmış, Ayşegül'le beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Orada Levent Ülgen ile Metin Coşkun da Birol'a hizmet etti. 'Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu' demediler.

Birol 'Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım'la anlaşamadık, anlaşamaya da biliriz onlar olmadan devam eder misiniz' diye soruyor, bunlar da 'Biz ederiz' karşılığını veriyorlar.

ALİ ERKAZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Erkazan 1 Ocak 1952 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ali Erkazan, mesleğe Tyatro ile başlayıp, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema ve dizilerde rol almıştır.

Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı.

Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

ALİ ERKAZAN TİYATRO OYUNLARI

Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991

Ayak Takımı Aarasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988

Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987

Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084

Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Agrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981

Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

FİLMOGRAFİSİ

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021

Aykut Enişte - İhsan 2019

Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel (dizi) - İdris 2016

Benim Hala Umudum Var (dizi) - Zafer 2013

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002-2004

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşı Felek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997-2003

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983