Ali Erkazan, bir magazin programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. En Son Babalar Duyar ve Sıdıka dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer eden Ali Erkazan, aynı dizide rol aldığı Levent Ülgen ile ilgili yaptığı açıklama sonrası araştırılmaya başlandı. Mesleğe Tyatro ile başlayıp, birçok sinema ve dizide rol alan Ali Erkazan kimdir? En Son Babalar Duyar'ın 'Mehmet Usta'sı Ali Erkazan kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...
Usta oyuncu Ali Erkazan tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Bir dönem aynı dizide rol aldığı Levent Ülgen hakkında konuşan Erkazan, bir daha Ülgen ile kesinlikle çalışmayacağını söyledi.
Yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta oyuncu 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in nankörlük ettiğini söyledi. 'Onu diziye ben aldırdım' diyen Erkazan, şu ifadeleri kullandı:
Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez...
O dönem bizim sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu yöneticiler ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz de devreye girdik, yapımcıyla biraz sıkıntılar yaşadık. Birol Güven bizim alttan kuyumuzu kazmış, Ayşegül'le beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Orada Levent Ülgen ile Metin Coşkun da Birol'a hizmet etti. 'Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu' demediler.
Birol 'Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım'la anlaşamadık, anlaşamaya da biliriz onlar olmadan devam eder misiniz' diye soruyor, bunlar da 'Biz ederiz' karşılığını veriyorlar.
Ali Erkazan 1 Ocak 1952 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ali Erkazan, mesleğe Tyatro ile başlayıp, kariyerinin ilerleyen yıllarında sinema ve dizilerde rol almıştır.
Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı.
Politik Tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.
Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991
Ayak Takımı Aarasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084
Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Agrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981
Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
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Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016
Poyraz Karayel (dizi) - İdris 2016
Benim Hala Umudum Var (dizi) - Zafer 2013
Küstüm Çiçeği - 2010
Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008
Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
Evimin Erkeği - 2007
Sevgili Dünürüm - 2007
Annem - 2007
Hayırdır İnşallah - 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006
Mavi Kuş - 2006
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Başımıza Gelenler - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002-2004
Son : Levent Kırca - 2001
Şaşı Felek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000
Sıdıka - 1997-2003
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kurt ve Kuzu - 1983