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Magazin

Aşkın Nur Yengi'den sevenlerine kötü haber

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, koronavirüse yakalandı. Aşkın Nur Yengi yerine konserde Gökhan Türkmen sahne alacak.

DHA26 Ekim 2021 Salı 22:36 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 22:36
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Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi planlanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in sahne alacağını açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği Cumhuriyet Konseri'nde covid nedeniyle sanatçı değişikliğine gidildi. Konser vereceği daha önce açıklanan sanatçı Aşkın Nur Yengi Covid-19'a yakalandı. Cumhuriyet Konseri'nde sanatçı Gökhan Türkmen sahne alacak. Fener Alayı'nın saati ise 18.00 olarak düzenlendi" denildi.

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